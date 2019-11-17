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Под Черниговом из могилы украли гроб с телом священника (видео)
В Черниговской области, в селе Мощанка, из могилы исчез гроб с телом сельского священника. Его сначала похоронили возле церкви, а затем неизвестные раскопали могилу и перезахоронили тело на краю кладбища.
Священник был похоронен возле церкви. Церковь стоит на горе. Рядом с ней строят монастырь. И церковь, и монастырь — две разные структуры, но обе принадлежат Московскому патриархату. Вдова священника рассказывает, что именно монахи монастыря и указали, где возле церкви положить ее мужа, сообщает ТСН.
Новым настоятелем храма, который принадлежит общине, назначили протоиерея из монастыря. Он по покойнику отправил 9 дней, а сорок дней отказался. Потом и сама могила исчезла. На ее месте осталась заплатка мокрой глины. Гроб выкопали среди ночи и перевезли в заросли возле кладбища. Хоронили так, чтобы могилу никто никогда не нашел.
Батюшка кому-то мешал, говорят люди, даже мертвым. Кивают на монастырь. Его строить под стенами сельской церкви начали лет десять назад без всяких разрешений. Вдова священника говорит, что мужчина в церковные дела ее не посвящал. Хоть покойник был не конфликтным, недоразумения с монахами, которые захватили землю рядом с церковью, были.
«Они кричали словами оскорбительными, чтобы я его отсюда забрала. Я так поняла: они решили, что это их земля там», — предполагает вдова Юля Зинькова.
В Черниговский епархии перезахоронения осуждают. Жители села хотят, чтобы епархия дала им нового священника, с духовным образованием, вместо нынешнего попа из монастыря.
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