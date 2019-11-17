24.12 / 24.31 26.53 / 26.89
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Черниговом из могилы украли гроб с телом священника (видео)

13:21 17 ноября 2019 95
Могила
Инф. «ФАКТОВ»

В Черниговской области, в селе Мощанка, из могилы исчез гроб с телом сельского священника. Его сначала похоронили возле церкви, а затем неизвестные раскопали могилу и перезахоронили тело на краю кладбища.

Священник был похоронен возле церкви. Церковь стоит на горе. Рядом с ней строят монастырь. И церковь, и монастырь — две разные структуры, но обе принадлежат Московскому патриархату. Вдова священника рассказывает, что именно монахи монастыря и указали, где возле церкви положить ее мужа, сообщает ТСН.

Новым настоятелем храма, который принадлежит общине, назначили протоиерея из монастыря. Он по покойнику отправил 9 дней, а сорок дней отказался. Потом и сама могила исчезла. На ее месте осталась заплатка мокрой глины. Гроб выкопали среди ночи и перевезли в заросли возле кладбища. Хоронили так, чтобы могилу никто никогда не нашел.

Батюшка кому-то мешал, говорят люди, даже мертвым. Кивают на монастырь. Его строить под стенами сельской церкви начали лет десять назад без всяких разрешений. Вдова священника говорит, что мужчина в церковные дела ее не посвящал. Хоть покойник был не конфликтным, недоразумения с монахами, которые захватили землю рядом с церковью, были.

«Они кричали словами оскорбительными, чтобы я его отсюда забрала. Я так поняла: они решили, что это их земля там», — предполагает вдова Юля Зинькова.

В Черниговский епархии перезахоронения осуждают. Жители села хотят, чтобы епархия дала им нового священника, с духовным образованием, вместо нынешнего попа из монастыря.

Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад в Черновицкой области вандалы надругались над памятью воинов, погибших на Донбассе. Ночью в селе Банилов Выжницкого района неизвестные срезали государственные флаги с могил двух участников антитеррористической операции — Ивана Дияконюка и Александра Колотило.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Дмитрий Шепелев

«Быстро прошла любовь»: Дмитрия Шепелева раскритиковали за первое совместное фото с невестой

Пенсионное удостоверение

ПФУ начал проверку информации в пенсионных делах: что происходит

Мурат и Сафия

Пока Ани на гастролях: Мурат Налчаджиоглу впервые показал женщину, воспитывающую дочь певицы (видео)

Татьяна Овсиенко

«Выиграла суд»: поющая в Крыму звезда 90-х собралась в Киев

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер