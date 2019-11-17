Стиль жизни

Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака

Суббота, 23 ноября, — день, когда стоит разговаривать с другими очень осторожно.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака.

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Овен

Если Овен не будет «следить за своим языком» в разговоре с незнакомыми людьми, дело завершится не только перебранкой, но и рукоприкладством.

Телец

Звезды рекомендуют Тельцам рационально тратить силы и время. Возможна головная боль.

Близнецы

Совет звезд: если будете держать себя в ежовых рукавицах, то изолируете себя от бесконечных стрессов.

Рак

Ракам стоит постараться, чтобы не воевать с собой. Не придирайтесь к близким.

Лев

Если вы собрались в дорогу, не следует брать с собой в дорогу крупные суммы. Сохранить не получится даже пару сотен.

Дева

Звезды предсказывают Деве финансовый кризис, если есть надежные друзья, то обратитесь к ним.

Весы

Совет звезд: если не хотите остаться без сил, то сохраняйте спокойствие в любых ситуациях.

Скорпион

В разговоре с партнером старайтесь не затрагивать «больные» темы. Вам звезды обещают удачную поездку.

Стрелец

Не стоит цепляться за то, что осталось в прошлом. А на дороге следует соблюдать осторожность.

Козерог

Возможно разрешится какая-то давняя проблема, связанная с выплатой долгов.

Водолей

Звезды советуют Водолеям выехать на природу, почитать или заняться творчеством.

Рыбы

Рыбам стоит действовать по интуиции, поступать по совести, а если радоваться, то от души.

Хорошего вам дня!

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