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Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака
Суббота, 23 ноября, — день, когда стоит разговаривать с другими очень осторожно.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака.
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Овен
Если Овен не будет «следить за своим языком» в разговоре с незнакомыми людьми, дело завершится не только перебранкой, но и рукоприкладством.
Телец
Звезды рекомендуют Тельцам рационально тратить силы и время. Возможна головная боль.
Близнецы
Совет звезд: если будете держать себя в ежовых рукавицах, то изолируете себя от бесконечных стрессов.
Рак
Ракам стоит постараться, чтобы не воевать с собой. Не придирайтесь к близким.
Лев
Если вы собрались в дорогу, не следует брать с собой в дорогу крупные суммы. Сохранить не получится даже пару сотен.
Дева
Звезды предсказывают Деве финансовый кризис, если есть надежные друзья, то обратитесь к ним.
Весы
Совет звезд: если не хотите остаться без сил, то сохраняйте спокойствие в любых ситуациях.
Скорпион
В разговоре с партнером старайтесь не затрагивать «больные» темы. Вам звезды обещают удачную поездку.
Стрелец
Не стоит цепляться за то, что осталось в прошлом. А на дороге следует соблюдать осторожность.
Козерог
Возможно разрешится какая-то давняя проблема, связанная с выплатой долгов.
Водолей
Звезды советуют Водолеям выехать на природу, почитать или заняться творчеством.
Рыбы
Рыбам стоит действовать по интуиции, поступать по совести, а если радоваться, то от души.
Хорошего вам дня!
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