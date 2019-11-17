24.06 / 24.28 26.53 / 26.89
Киев: -3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака

15:30 22 ноября 2019 92
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Суббота, 23 ноября, — день, когда стоит разговаривать с другими очень осторожно.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака.

Читайте также: Любовный гороскоп для всех знаков зодиака

Овен

Если Овен не будет «следить за своим языком» в разговоре с незнакомыми людьми, дело завершится не только перебранкой, но и рукоприкладством.

Телец

Звезды рекомендуют Тельцам рационально тратить силы и время. Возможна головная боль.

Близнецы

Совет звезд: если будете держать себя в ежовых рукавицах, то изолируете себя от бесконечных стрессов.

Рак

Ракам стоит постараться, чтобы не воевать с собой. Не придирайтесь к близким.

Лев

Если вы собрались в дорогу, не следует брать с собой в дорогу крупные суммы. Сохранить не получится даже пару сотен.

Дева

Звезды предсказывают Деве финансовый кризис, если есть надежные друзья, то обратитесь к ним.

Весы

Совет звезд: если не хотите остаться без сил, то сохраняйте спокойствие в любых ситуациях.

Скорпион

В разговоре с партнером старайтесь не затрагивать «больные» темы. Вам звезды обещают удачную поездку.

Стрелец

Не стоит цепляться за то, что осталось в прошлом. А на дороге следует соблюдать осторожность.

Козерог

Возможно разрешится какая-то давняя проблема, связанная с выплатой долгов.

Водолей

Звезды советуют Водолеям выехать на природу, почитать или заняться творчеством.

Рыбы

Рыбам стоит действовать по интуиции, поступать по совести, а если радоваться, то от души.

Хорошего вам дня!

Читайте также гороскоп здоровья для всех знаков зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

в Торезе взорвали табачного короля

В сети сообщили об убийстве табачного короля под Донецком (фото, видео)

День сына

День сыновей 2019: красивые открытки и поздравления

Песня, а не пенсия

Добавят до 40% от минималки: стало известно, кому в Украине должны каждый месяц пересчитывать пенсии

Анна Богачева

После проекта не хотела выходить на улицу: шокирующие признания участницы «Зважених та щасливих» (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер