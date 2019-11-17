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Точный прогноз на субботу: гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака
Суббота, 23 ноября, — хороший день для творчества.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака.
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Овен
Сегодня острая конкуренция ожидается в профессиональной сфере, в области бизнеса и спорта.
Телец
Возможно, вы получите в качестве приза крупную сумму. Потратьте ее с умом.
Близнецы
Проблемой в личной жизни могут оказаться интимные отношения или денежные разборки.
Рак
Домашнюю атмосферу сегодня может отравить ссора с близким человеком.
Лев
Совет звезд: если вам предстоит поездка, проверьте систему безопасности автомобиля.
Дева
Вам придется решить материальные вопросы, чтобы навсегда избавиться от прежних отношений.
Весы
Не стоит затевать непродуктивные выяснения отношений и показывать слишком явно близким, кто в доме хозяин
Скорпион
Совет звезд: если вы обнаружите свои уязвимые места, окружающие не замедлят воспользоваться вашей слабостью.
Стрелец
Возможно, Стрельцам придется разбить копилку с монетами или снять средства с резервного счета.
Козерог
Сегодня вас поддержит старший по возрасту человек (друг, коллега, родственник).
Водолей
Гороскоп говорит, что нелюбимые вами правила и ограничения принесут вам наибольшую пользу.
Рыбы
Совет звезд: не занимайтесь самодеятельностью, идите проторенным путем.
Хорошего вам дня!
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