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Стиль жизни

Точный прогноз на субботу: гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака

5:23 23 ноября 2019 1
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Суббота, 23 ноября, — хороший день для творчества.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака.

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Овен

Сегодня острая конкуренция ожидается в профессиональной сфере, в области бизнеса и спорта.

Телец

Возможно, вы получите в качестве приза крупную сумму. Потратьте ее с умом.

Близнецы

Проблемой в личной жизни могут оказаться интимные отношения или денежные разборки.

Рак

Домашнюю атмосферу сегодня может отравить ссора с близким человеком.

Лев

Совет звезд: если вам предстоит поездка, проверьте систему безопасности автомобиля.

Дева

Вам придется решить материальные вопросы, чтобы навсегда избавиться от прежних отношений.

Весы

Не стоит затевать непродуктивные выяснения отношений и показывать слишком явно близким, кто в доме хозяин

Скорпион

Совет звезд: если вы обнаружите свои уязвимые места, окружающие не замедлят воспользоваться вашей слабостью.

Стрелец

Возможно, Стрельцам придется разбить копилку с монетами или снять средства с резервного счета.

Козерог

Сегодня вас поддержит старший по возрасту человек (друг, коллега, родственник).

Водолей

Гороскоп говорит, что нелюбимые вами правила и ограничения принесут вам наибольшую пользу.

Рыбы

Совет звезд: не занимайтесь самодеятельностью, идите проторенным путем.

Хорошего вам дня!

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