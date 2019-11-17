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Украина

Число жертв взрывов на артскладе в Балаклее возросло, — Генштаб ВСУ

15:24 17 ноября 2019 332
взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

Взрывы на артиллерийской базе в городе Балаклея унесли еще одну жизнь. В больнице Харькова скончался военнослужащий, тяжело раненный при взрыве 15 ноября. Таким образом вследствие ЧП были смертельно ранены трое военных.

Еще трое военных остаются в больнице. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил, что военнослужащие, раненные при взрывах, продолжают курс лечения, угроза для жизни отсутствует.

Напомним, в городе Балаклея Харьковской области 15 ноября на центральной артиллерийской базе собирались проводить утилизацию боеприпасов — 152 мм снарядов и реактивных снарядов. В итоге при перегрузке боеприпасов произошел взрыв снаряда. Двое военных саперов погибли на месте ЧП.

Руководство Генштаба ВСУ подчеркивает, что с 15 часов 15 ноября новых взрывов на складах не наблюдалось, нет угрозы для местных жителей и объектов инфраструктуры.

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