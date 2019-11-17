- 16:53 Внучка Ротару снялась для российского издания и рассказала о жизни
- 16:50 ФСБ России приняла важное решение по делу о захвате украинских кораблей
- 16:01 Если люди не будут против: Лукашенко решил в 2020 году снова "побороться" за пост президента Беларуси
- 15:45 Сербия – Украина — 1:1: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020, видео голов
- 15:40 Гороскоп на 18 ноября для всех знаков зодиака
- 15:24 Число жертв взрывов на артскладе в Балаклее возросло, — Генштаб ВСУ
- 15:18 Где смотреть онлайн Сербия — Украина: расписание трансляций матча отбора к Евро-2020
- 15:12 В Мелитополе водители устроили самосуд на виновником ДТП: момент попал на видео
- 14:49 Динамовец де Пена забил гол-шедевр в спарринге на стадионе имени Лобановского
- 14:46 В России назвали дату передачи Украине захваченных кораблей
- 14:29 "Автомобиль, конечно, жалко": в Киеве сожгли машину известного активиста
- 14:19 Конфликты с «Криворожсталью» и «Укртелекомом» сыграют негативную роль в привлечении инвестиций, — эксперт
Число жертв взрывов на артскладе в Балаклее возросло, — Генштаб ВСУ
Взрывы на артиллерийской базе в городе Балаклея унесли еще одну жизнь. В больнице Харькова скончался военнослужащий, тяжело раненный при взрыве 15 ноября. Таким образом вследствие ЧП были смертельно ранены трое военных.
Еще трое военных остаются в больнице. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил, что военнослужащие, раненные при взрывах, продолжают курс лечения, угроза для жизни отсутствует.
Напомним, в городе Балаклея Харьковской области 15 ноября на центральной артиллерийской базе собирались проводить утилизацию боеприпасов — 152 мм снарядов и реактивных снарядов. В итоге при перегрузке боеприпасов произошел взрыв снаряда. Двое военных саперов погибли на месте ЧП.
Руководство Генштаба ВСУ подчеркивает, что с 15 часов 15 ноября новых взрывов на складах не наблюдалось, нет угрозы для местных жителей и объектов инфраструктуры.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пока Ани на гастролях: Мурат Налчаджиоглу впервые показал женщину, воспитывающую дочь певицы (видео)
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..