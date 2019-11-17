Стиль жизни

Гороскоп на 24 ноября для всех знаков зодиака

Воскресенье, 24 ноября, — день, который могут испортить старые долги, подумайте об этом.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 24 ноября для всех знаков зодиака.

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Овен

Овнам стоит определиться: вы занимаетесь работой или налаживаете семейные отношения.

Телец

Совет звезд: здоровье полностью зависит от того, как вы о нем заботитесь.

Близнецы

Близнецам нужно помнить: если не расплатитесь с долгами, то все будет очень плохо.

Рак

Вам придется идти на уступки, чтобы сохранить теплые отношения с окружающими людьми.

Лев

Не исключены проблемы со здоровьем. Возможна прибыль, на которую не рассчитывали.

Дева

Совет звезд: не стоит угнетать себя из-за того, что вы что-то упустили в прошлом.

Весы

День обещает выгодные вложения денежных средств и контракт на много лет.

Скорпион

Возможны испытания в личной жизни, которые Скорпион пройдет достойно, что поднимет самооценку.

Стрелец

Вам звезды советуют расплатиться с кредиторами, и впредь не влезать в такие займы.

Козерог

Удачными будут поездка по делам, переговоры и заключение договоров. В финансах у Козерога доходы обойдут расходы.

Водолей

Водолеи, если будете болтать о своих целях, то на их реализацию даже не надейтесь.

Рыбы

Возможно расставание с любимым человеком. Вечером ждите гостей.

Хорошего вам дня!

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