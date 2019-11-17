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Гороскоп на 24 ноября для всех знаков зодиака
Воскресенье, 24 ноября, — день, который могут испортить старые долги, подумайте об этом.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 24 ноября для всех знаков зодиака.
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Овен
Овнам стоит определиться: вы занимаетесь работой или налаживаете семейные отношения.
Телец
Совет звезд: здоровье полностью зависит от того, как вы о нем заботитесь.
Близнецы
Близнецам нужно помнить: если не расплатитесь с долгами, то все будет очень плохо.
Рак
Вам придется идти на уступки, чтобы сохранить теплые отношения с окружающими людьми.
Лев
Не исключены проблемы со здоровьем. Возможна прибыль, на которую не рассчитывали.
Дева
Совет звезд: не стоит угнетать себя из-за того, что вы что-то упустили в прошлом.
Весы
День обещает выгодные вложения денежных средств и контракт на много лет.
Скорпион
Возможны испытания в личной жизни, которые Скорпион пройдет достойно, что поднимет самооценку.
Стрелец
Вам звезды советуют расплатиться с кредиторами, и впредь не влезать в такие займы.
Козерог
Удачными будут поездка по делам, переговоры и заключение договоров. В финансах у Козерога доходы обойдут расходы.
Водолей
Водолеи, если будете болтать о своих целях, то на их реализацию даже не надейтесь.
Рыбы
Возможно расставание с любимым человеком. Вечером ждите гостей.
Хорошего вам дня!
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Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!