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Украина

"Пора померзнуть": синоптик рассказала о похолодании в Украине с 18 ноября

18:12 17 ноября 2019 130
погода
Инф. «ФАКТОВ»

Новая неделя в Украине начнется с похолодания. С 18 ноября на территорию страны начнут постепенно заходить холодные арктические воздушные массы. Придут ночные заморозки, особенно сильные морозы ждут Донецкую и Луганскую область. Если в ночь с 17 на 18 ноября там ожидается один градус ниже ноля, то на следующей неделе возможны минус десять градусов в темное время суток. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

карта

По прогнозам синоптика, днем 18 ноября в большинстве областей Украины похолодает до +6…11 градусов. В западных регионах ожидается +12…16 градусов. Ночью и утром сохранится опасность туманов и сниженной видимости (до 200 м) на дорогах. 21 ноября в большинстве областей будет наблюдаться сильный штормовой ветер.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач считает, что синоптическая зима придет одновременно с календарной: в первых числах декабря. Об этом в материале «ФАКТОВ» «Много снега и морозы: когда в Украине начнется настоящая зима».

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