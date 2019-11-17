Освобожденный из российского плена военный моряк Владимир Варимез сыграл свадьбу

Украина

В эти выходные, когда (так совпало) Россия начала процедуру передачи ранее захваченных ею украинских кораблей, сыграл свадьбу Владимир Варимез — один из 24 наших моряков, попавших в российский плен в ноябре 2018 года во время перехода кораблей из Одессы в Мариуполь и освобожденных в сентябре нынешнего года.

Это радостное событие 27-летний старший матрос буксира «Яны Капу» отпразновал на своей малой родине — в Болградском районе Одесской области. На торжественную церемонию в Болградском районном РАГСе собрались родные, друзья, просто местные жители, которые почти десять месяцев нахождения Владимира в российских застенках переживали за земляка. Инна — любимая Владимира Варимеза — всеми силами поддерживала его в то трудное время. Она не только писала письма (которые далеко не всегда доходили до адресата), но и приезжала на судебные заседания. В сентябре, практически сразу после освобождения Владимира, состоялась помолвка. А ныне молодожены официально оформили свой семейный союз. Их ждут приятные хлопоты — обустройство новой квартиры, которую моряку предоставили в Одессе.

Молодожены учатся в вузах. В частности, Владимир поступил в Национальный университет «Одесская морская академия» и продолжает службу в рядах Военно-морских сил ВС Украины.

На момент захвата украинских кораблей Владимир был связистом на рейдовом буксире «Яны Капу». До аннексии Крыма он служил в Севастополе на катере «Смела», экипажу которого удалось вывести это плавсредство в порт Одессы. Выполняя переход в Мариуполь в ноябре 2018-го, моряк планировал успеть на семейное торжество — в Измаиле его ждали на 50-летний юбилей отца. Однако оказался в российском плену. Там он и «отметил» свое 27-летие.

На задержанного моряка, как и на его сослуживцев, после задержания в конце ноября 2018 года в Керченском проливе завели уголовное дело за незаконное пересечение российской границы. На заседаниях подконтрольного РФ Киевского райсуда Симферополя Варимез потребовал переводчика на украинский язык и отказался свидетельствовать, ссылаясь на Женевскую конвенцию о статусе военнопленных. Впоследствии адвокат моряка Анри Цискаришвили отмечал его чувство юмора и выдержку. «Несмотря на все происходящее, он умудряется сохранять позитивный настрой, много смеется, шутит. В сложившейся ситуации главным неудобством считает громкий храп сокамерника», — писал в феврале 2019 года адвокат.

Напомним, три украинских корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь, были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года на подходе к Керченскому проливу. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). В сентябре моряки вернулись на родину в рамках согласованного Россией и Украиной обмена осужденными и задержанными лицами.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в октябре женился еще один бывший пленник россиян — командир катера «Бердянск» Роман Мокряк.

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