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Первая в Британии гей-пара отцов рассталась после того, как один из них влюбился в бойфренда их дочери (фото)

Первая в истории Великобритании гей-пара отцов, которые завели детей с помощью суррогатного материнства, рассталась после 32 лет совместной жизни.

В 1999 году у Тони и Барри Дрюитт-Барлоу (Тони Барлоу — известный ученый-биохимик, сделавший карьеру в сфере клинических исследований и заработавший десятки миллионов долларов) родились двойняшки — дочь Саффрон и сын Аспен. Они были зачаты с использованием донорской яйцеклетки одной женщины, Трейси Маккьюн, а затем были пересажены другой женщине — Розалинде Беллани. Барри — отец одного ребенка, Тони — другого, но они не говорят о том, кто из них для какого из близнецов является биологическим отцом.

Саффрон и ее брат-близнец Аспен стали первыми в истории страны людьми, в чьем свидетельстве о рождении указаны два отца. И ни одной матери. С тех пор у Саффрон и Аспена, которым вот-вот исполнится 20 лет, появилось еще трое братьев.

Казалось, что 55-летний Тони и 50-летний Барри, которые официально поженились в 2014 году после легализации в стране однополых браков, — просто образцовая пара. Однако со временем их чувства начали ослабевать и переросли просто в дружеские. Барри влюбился в бойфренда их дочери Саффрон — 25-летнего Скотта Хатчинсона. И тот ответил взаимностью. Как сообщает издание Daily Mail, теперь супруги Дрюитт-Барлоу оформляют развод, однако продолжают жить все вместе в американском штате Флорида — Тони, Барри, пятеро их детей и Скотт. Тони дети называют папой, Барри — папочкой, а Скотта — отчимом.

Тони вполне одобряет выбор своего бывшего мужа. Он даже выступил посредником, когда Барри и Скотт не знали, как поделикатнее сообщить новость о своем романе Саффрон. «Конечно, сначала она была раздражена. Но Тони сказал: „Ты видишь, Скотт теперь с папочкой, он ему нравится“. Саффрон увидела, как мы счастливы, и приняла это», — рассказывает Барри.

Барри и Скотт

Саффрон и Скотт

Саффрон с тремя своими "отцами"

Хатчинсон ранее провозглашал себя бисексуалом. Саффрон встречалась с ним несколько лет и даже подумывала завести от него детей. Как писали ранее «ФАКТЫ», она хотела, чтобы ее отпрысков выносила суррогатная мать. Сообщалось, что на эту роль согласилась некая «участница популярной британской девичьей поп-группы».

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