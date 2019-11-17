24.12 / 24.31 26.53 / 26.89
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Первая в Британии гей-пара отцов рассталась после того, как один из них влюбился в бойфренда их дочери (фото)

20:38 17 ноября 2019 1312
Семья Дрюитт-Барлоу
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Первая в истории Великобритании гей-пара отцов, которые завели детей с помощью суррогатного материнства, рассталась после 32 лет совместной жизни.

В 1999 году у Тони и Барри Дрюитт-Барлоу (Тони Барлоу — известный ученый-биохимик, сделавший карьеру в сфере клинических исследований и заработавший десятки миллионов долларов) родились двойняшки — дочь Саффрон и сын Аспен. Они были зачаты с использованием донорской яйцеклетки одной женщины, Трейси Маккьюн, а затем были пересажены другой женщине — Розалинде Беллани. Барри — отец одного ребенка, Тони — другого, но они не говорят о том, кто из них для какого из близнецов является биологическим отцом.

Саффрон и ее брат-близнец Аспен стали первыми в истории страны людьми, в чьем свидетельстве о рождении указаны два отца. И ни одной матери. С тех пор у Саффрон и Аспена, которым вот-вот исполнится 20 лет, появилось еще трое братьев.

Казалось, что 55-летний Тони и 50-летний Барри, которые официально поженились в 2014 году после легализации в стране однополых браков, — просто образцовая пара. Однако со временем их чувства начали ослабевать и переросли просто в дружеские. Барри влюбился в бойфренда их дочери Саффрон — 25-летнего Скотта Хатчинсона. И тот ответил взаимностью. Как сообщает издание Daily Mail, теперь супруги Дрюитт-Барлоу оформляют развод, однако продолжают жить все вместе в американском штате Флорида — Тони, Барри, пятеро их детей и Скотт. Тони дети называют папой, Барри — папочкой, а Скотта — отчимом.
Тони вполне одобряет выбор своего бывшего мужа. Он даже выступил посредником, когда Барри и Скотт не знали, как поделикатнее сообщить новость о своем романе Саффрон. «Конечно, сначала она была раздражена. Но Тони сказал: „Ты видишь, Скотт теперь с папочкой, он ему нравится“. Саффрон увидела, как мы счастливы, и приняла это», — рассказывает Барри.

Барри и Скотт

Саффрон и Скотт

Саффрон с тремя своими "отцами"

Хатчинсон ранее провозглашал себя бисексуалом. Саффрон встречалась с ним несколько лет и даже подумывала завести от него детей. Как писали ранее «ФАКТЫ», она хотела, чтобы ее отпрысков выносила суррогатная мать. Сообщалось, что на эту роль согласилась некая «участница популярной британской девичьей поп-группы».

Читайте также: 45-летняя женщина родила двойню, отцом которой стал ее сын-гей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсионное удостоверение

ПФУ начал проверку информации в пенсионных делах: что происходит

Дмитрий Шепелев

«Быстро прошла любовь»: Дмитрия Шепелева раскритиковали за первое совместное фото с невестой

Мурат и Сафия

Пока Ани на гастролях: Мурат Налчаджиоглу впервые показал женщину, воспитывающую дочь певицы (видео)

Настя Ивлеева

Полуголая Настя Ивлеева потрясла сеть новым фото

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер