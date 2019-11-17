- 21:24 18 ноября в Киеве объявлен желтый уровень опасности: что это значит
- 20:55 Венеция ожидает нового наводнения, но просит туристов не разъезжаться
- 20:38 Первая в Британии гей-пара отцов рассталась после того, как один из них влюбился в бойфренда их дочери
- 20:06 Суперкар смог разогнаться до 1010 км/час: момент попал на видео
- 19:51 Освобожденный из российского плена военный моряк Владимир Варимез сыграл свадьбу
- 19:44 Отращивать волосы или укорачивать: лунный календарь стрижек на 18-30 ноября
- 19:03 Угрожал продавщицам убийством: в Хотине полиция отпустила на свободу неадекватного дебошира
- 18:45 Где смотреть онлайн матчи квалификации Евро-2020
- 18:42 На Донбассе от пули снайпера погиб боец из Киевской области: опубликованы имя и фото
- 18:12 "Пора померзнуть": синоптик рассказала о похолодании в Украине с 18 ноября
- 18:07 Украина на последних секундах спаслась в Белграде и прошла отбор к Евро-2020 без поражений: хроника матча, видео голов
- 17:41 Лукашенко «по-крестьянски» обругал союз с Россией
18 ноября в Киеве объявлен желтый уровень опасности: что это значит
В Киеве на понедельник, 18 ноября, объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром ожидается плотный туман, а видимость на дорогах снизится до 200−500 метров. Об этом предупредил Украинский гидрометцентр.
Чтобы избежать аварии на дорогах города, специалисты рекомендуют водителям во время тумана избегать высокой скорости и резких маневров на дороге. Важно держать безопасную дистанцию, а при остановке включать аварийную световую сигнализацию, чтобы не остаться незамеченным на обочине. При наличии противотуманных фар рекомендуется включать их одновременно с ближним светом.
Напомним, ранее синоптики пообещали, что период сравнительно теплой погоды завершается, с 18 ноября погоду в Украине будут определять холодные арктические воздушные массы. Начнется похолодание, в течение недели возможны ночные заморозки, а 21 ноября ожидается штормовой ветер.
Фото КМДА/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пока Ани на гастролях: Мурат Налчаджиоглу впервые показал женщину, воспитывающую дочь певицы (видео)
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.