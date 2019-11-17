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18 ноября в Киеве объявлен желтый уровень опасности: что это значит

21:24 17 ноября 2019 104
киев
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на понедельник, 18 ноября, объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром ожидается плотный туман, а видимость на дорогах снизится до 200−500 метров. Об этом предупредил Украинский гидрометцентр.

Чтобы избежать аварии на дорогах города, специалисты рекомендуют водителям во время тумана избегать высокой скорости и резких маневров на дороге. Важно держать безопасную дистанцию, а при остановке включать аварийную световую сигнализацию, чтобы не остаться незамеченным на обочине. При наличии противотуманных фар рекомендуется включать их одновременно с ближним светом.

Напомним, ранее синоптики пообещали, что период сравнительно теплой погоды завершается, с 18 ноября погоду в Украине будут определять холодные арктические воздушные массы. Начнется похолодание, в течение недели возможны ночные заморозки, а 21 ноября ожидается штормовой ветер.

Фото КМДА/Facebook

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