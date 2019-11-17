99-й гол Роналду за сборную помог Португалии выйти на Евро-2020: видеообзоры матчей

Спорт

В воскресенье, 17 ноября, в трех группах завершился отборочный турнир на Евро-2020. После завершающих матчей к тем сборным, которые ранее забронировали себе участие в финальном турнире, добавились действующие чемпионы Европы — португальцы.

Группа А

Косово — Англия — 0:4 (Уинкс, 32, Кейн, 79, Рашфорд, 83, Маунт, 90+1).

Сборная Англии, выступавшая экспериментальным составом, завершила отборочный турнир разгромной победой в Косово. Забив четыре мяча, подопечные Гарета Саутгейта довели общее количество голов за календарный год до 38-ми — больше (39) англичане забивали только в 1908-м. Что касается нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, то 26-летний форвард забил свой 32-й мяч за «трех львов» — примечательно, что для этого ему понадобилось всего 45 матчей. Также отметим, что Кейн забивал в каждом матче отборочного турнира, забив в общей сложности 12 мячей. На данный момент Харри является лучшим бомбардиром отборочного турнира, правда, обогнать его еще могут израильтянин Эран Захави (11 голов), россиянин Артем Дзюба и финн Тему Пукки (по 9).

Болгария — Чехия — 1:0 (Божиков, 56).

Итоговое положение команд: 1. Англия — 21, 2. Чехия — 15, 3. Косово — 11, 4. Болгария — 6, 5. Черногория — 3.

Группа В

Сербия — Украина — 2:2 (Тадич, 9, с пенальти, Митрович, 56 — Яремчук, 32, Беседин, 90+3).

Люксембург — Португалия — 0:2 (Бруну Фернандеш, 39, Роналду, 86).

Гол в ворота Люксембурга, который снял все вопросы касательно победителя матча и фактически вывел Португалию на Евро-2020, стал для Криштиану Роналду 99-м в составе национальной команды. До мирового рекорда, который принадлежит иранцу Али Даеи, осталось всего ничего — каких-то десять результативных ударов. Учитывая скорострельность нападающего «Ювентуса», можно не сомневаться, что вскоре и это достижение покорится Криштиану…

«Впереди еще длинный сезон, многие игроки будут расти и прогрессировать. Шаг за шагом. Сейчас не стоит много думать об этом. Претенденты на победу на чемпионате Европы — те же самые. Не думайте, что мы будем фаворитами из-за того, что выиграли турнир в 2016 году. Мы прошли сложный отборочный раунд, и фаворитами считаются другие команды», — поделился своими ожиданиями от предстоящего Евро-2020 пятикратный обладатель «Золотого мяча».

Послематчевая радость сборной Португалии в Люксембурге

Итоговое положение команд: 1. Украина — 20, 2. Португалия — 17, 3. Сербия — 14, 4. Люксембург — 4, 5. Литва — 1.

Группа Н

Албания — Франция — 0:2 (Толиссо, 8, Гризманн, 31).

Действующие чемпионы мира в сотом матче под руководством Дидье Дешама добились выездной победы над Албанией и обеспечили себе первое место в группе, оставив позади Турцию. А нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн забил свой 30-й мяч в составе национальной сборной.

Андорра — Турция — 0:2 (Унал, 17, Унал, 21).

Сборная Турции завершила отборочный турнир выездной победой над Андоррой, но обогнать Францию и занять первое место в таблице все же не смогла.

Молдова — Исландия — 1:2 (Милинчану, 56 — Бьярнасон, 17, Г. Сигурдссон, 65). На 79-й минуте Г. Сигурдссон (Исландия) не забил пенальти.

Молдаванам не помогла даже смена тренера — после отставки украинского специалиста Семена Альтмана команда, хоть и забила в обоих поединках, но все же уступила сначала французм, а затем и исландцам, в результате чего заняла последнее место в группе, пропустив вперед в таблице даже «карликов» из Андорры.

Итоговое положение команд: 1. Франция — 25, 2. Турция — 23, 3. Исландия — 19, 4. Албания — 13, 5. Андорра — 4, 6. Молдова — 3.

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