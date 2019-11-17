- 00:19 Зеленский не знал о невыплатах: Трамп снова поднял вопрос финансовой помощи Украине
- 00:13 Шокирующее голосование: названы финалисты проекта "Танці з зірками"
- 17.11 23:43 Леди Гага стала подружкой невесты на свадьбе лучших друзей
- 17.11 23:34 99-й гол Роналду за сборную помог Португалии выйти на Евро-2020: видеообзоры матчей
- 17.11 23:19 Сотни и сотни тысяч: в Польше назвали количество украинских заробитчан
- 17.11 23:16 Справедливость 11 лет спустя: в Николаеве выплатили компенсацию за смерть женщины в роддоме
- 17.11 22:20 В Одессе кафе попало в скандал из-за показа российских телеканалов
- 17.11 21:24 18 ноября в Киеве объявлен желтый уровень опасности: что это значит
- 17.11 20:55 Венеция ожидает нового наводнения, но просит туристов не разъезжаться
- 17.11 20:38 Первая в Британии гей-пара отцов рассталась после того, как один из них влюбился в бойфренда их дочери
- 17.11 20:06 Суперкар смог разогнаться до 1010 км/час: момент попал на видео
- 17.11 19:51 Освобожденный из российского плена военный моряк Владимир Варимез сыграл свадьбу
99-й гол Роналду за сборную помог Португалии выйти на Евро-2020: видеообзоры матчей
В воскресенье, 17 ноября, в трех группах завершился отборочный турнир на Евро-2020. После завершающих матчей к тем сборным, которые ранее забронировали себе участие в финальном турнире, добавились действующие чемпионы Европы — португальцы.
Группа А
Косово — Англия — 0:4 (Уинкс, 32, Кейн, 79, Рашфорд, 83, Маунт, 90+1).
Сборная Англии, выступавшая экспериментальным составом, завершила отборочный турнир разгромной победой в Косово. Забив четыре мяча, подопечные Гарета Саутгейта довели общее количество голов за календарный год до 38-ми — больше (39) англичане забивали только в 1908-м. Что касается нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, то 26-летний форвард забил свой 32-й мяч за «трех львов» — примечательно, что для этого ему понадобилось всего 45 матчей. Также отметим, что Кейн забивал в каждом матче отборочного турнира, забив в общей сложности 12 мячей. На данный момент Харри является лучшим бомбардиром отборочного турнира, правда, обогнать его еще могут израильтянин Эран Захави (11 голов), россиянин Артем Дзюба и финн Тему Пукки (по 9).
Болгария — Чехия — 1:0 (Божиков, 56).
Итоговое положение команд: 1. Англия — 21, 2. Чехия — 15, 3. Косово — 11, 4. Болгария — 6, 5. Черногория — 3.
Группа В
Сербия — Украина — 2:2 (Тадич, 9, с пенальти, Митрович, 56 — Яремчук, 32, Беседин, 90+3).
Люксембург — Португалия — 0:2 (Бруну Фернандеш, 39, Роналду, 86).
Гол в ворота Люксембурга, который снял все вопросы касательно победителя матча и фактически вывел Португалию на Евро-2020, стал для Криштиану Роналду 99-м в составе национальной команды. До мирового рекорда, который принадлежит иранцу Али Даеи, осталось всего ничего — каких-то десять результативных ударов. Учитывая скорострельность нападающего «Ювентуса», можно не сомневаться, что вскоре и это достижение покорится Криштиану…
«Впереди еще длинный сезон, многие игроки будут расти и прогрессировать. Шаг за шагом. Сейчас не стоит много думать об этом. Претенденты на победу на чемпионате Европы — те же самые. Не думайте, что мы будем фаворитами из-за того, что выиграли турнир в 2016 году. Мы прошли сложный отборочный раунд, и фаворитами считаются другие команды», — поделился своими ожиданиями от предстоящего Евро-2020 пятикратный обладатель «Золотого мяча».
Итоговое положение команд: 1. Украина — 20, 2. Португалия — 17, 3. Сербия — 14, 4. Люксембург — 4, 5. Литва — 1.
Группа Н
Албания — Франция — 0:2 (Толиссо, 8, Гризманн, 31).
Действующие чемпионы мира в сотом матче под руководством Дидье Дешама добились выездной победы над Албанией и обеспечили себе первое место в группе, оставив позади Турцию. А нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн забил свой 30-й мяч в составе национальной сборной.
Андорра — Турция — 0:2 (Унал, 17, Унал, 21).
Сборная Турции завершила отборочный турнир выездной победой над Андоррой, но обогнать Францию и занять первое место в таблице все же не смогла.
Молдова — Исландия — 1:2 (Милинчану, 56 — Бьярнасон, 17, Г. Сигурдссон, 65). На 79-й минуте Г. Сигурдссон (Исландия) не забил пенальти.
Молдаванам не помогла даже смена тренера — после отставки украинского специалиста Семена Альтмана команда, хоть и забила в обоих поединках, но все же уступила сначала французм, а затем и исландцам, в результате чего заняла последнее место в группе, пропустив вперед в таблице даже «карликов» из Андорры.
Итоговое положение команд: 1. Франция — 25, 2. Турция — 23, 3. Исландия — 19, 4. Албания — 13, 5. Андорра — 4, 6. Молдова — 3.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Россия, потерпев домашнее поражение от Бельгии, впервые была разгромлена перед родными болельщиками в официальном поединке.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пока Ани на гастролях: Мурат Налчаджиоглу впервые показал женщину, воспитывающую дочь певицы (видео)
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!