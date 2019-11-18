Кровавое нападение в Киеве: мужчину жестоко ранили в зале игровых автоматов (видео)

Происшествия

В воскресенье, 17 ноября, в Киеве, где, к сожалению, участились случаи применения холодного оружия, в одном из игровых залов на улице Галицкой, 13, произошел серьезный инцидент: мужчина при неизвестных обстоятельствах получил проникающее ножевое ранение ноги.

Об этом пишет «Киев оперативный» в Facebook.

«Работницы заведения говорят, что видели только, как потерпевший играл на игровых автоматах, а потом упал и в этот же момент кто-то вышел из МАФа», — говорится в сообщении.

Известно, что пострадавший получил проникающее артериальное ранение в ногу. Он потерял много крови и был срочно госпитализирован.

Инцидент, согласно сообщению, произошел около 21:00.

На месте преступления работают криминалисты, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и кинологи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре в Киеве полиция задержала мужчину, который в подъезде дома ранил соседа и зарезал его друга в ходе ссоры из-за прошлых обид.

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