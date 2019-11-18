24.12 / 24.31 26.53 / 26.89
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Китае мальчик-заучка ради изучения анатомии засунул себе в половой член 31 магнитный шарик

2:45 18 ноября 2019 14
Мальчик
Инф. «ФАКТОВ»

В Китае, где живут ленивые киллеры, в прошлом месяце произошел странный инцидент: в больницу города Ухань (провинция Хубэй) был доставлен 12-летний мальчик с сильными болями в животе.

Об этом пишет ресурс smi2.ru.

Сообщается, что сначала врачи не могли понять, что произошло с ребенком, поскольку у него было все в порядке с желудочно-кишечным трактом.

Но после длительных и настойчивых расспросов школьник признался, что около 70 дней назад вставил себе в уретру (эластичную трубку, начинающуюся от мочевого пузыря и заканчивающуюся наружным отверстием) магнитные шарики.

Мальчика сразу же стали готовить к операции и на следующий день наполнили мочевой пузырь мальчика воздухом, чтобы было легче обнаружить и схватить шарики, избегая необходимости более инвазивной хирургии.

В результате совместных усилий медикам удалось извлечь из полового органа парня 31 магнитный шарик.

На вопрос, почему инородные предметы застряли у него в уретре, ребенок рассказал, что решил изучить собственную анатомию.

Напомним о не менее жутком случае в России: там женщина засунула мужчине в задний проход стакан и не смогла его вытащить,

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», голландец засунул себе в задний проход 15 яиц и чуть не умер.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Настя Ивлеева

Полуголая Настя Ивлеева потрясла сеть новым фото

Татьяна Овсиенко

«Выиграла суд»: поющая в Крыму звезда 90-х собралась в Киев

Пенсионное удостоверение

ПФУ начал проверку информации в пенсионных делах: что происходит

Дмитрий Шепелев

«Быстро прошла любовь»: Дмитрия Шепелева раскритиковали за первое совместное фото с невестой

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер