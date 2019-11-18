Мир

В Китае мальчик-заучка ради изучения анатомии засунул себе в половой член 31 магнитный шарик

В Китае, где живут ленивые киллеры, в прошлом месяце произошел странный инцидент: в больницу города Ухань (провинция Хубэй) был доставлен 12-летний мальчик с сильными болями в животе.

Об этом пишет ресурс smi2.ru.

Сообщается, что сначала врачи не могли понять, что произошло с ребенком, поскольку у него было все в порядке с желудочно-кишечным трактом.

Но после длительных и настойчивых расспросов школьник признался, что около 70 дней назад вставил себе в уретру (эластичную трубку, начинающуюся от мочевого пузыря и заканчивающуюся наружным отверстием) магнитные шарики.

Мальчика сразу же стали готовить к операции и на следующий день наполнили мочевой пузырь мальчика воздухом, чтобы было легче обнаружить и схватить шарики, избегая необходимости более инвазивной хирургии.

В результате совместных усилий медикам удалось извлечь из полового органа парня 31 магнитный шарик.

На вопрос, почему инородные предметы застряли у него в уретре, ребенок рассказал, что решил изучить собственную анатомию.

Напомним о не менее жутком случае в России: там женщина засунула мужчине в задний проход стакан и не смогла его вытащить,

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», голландец засунул себе в задний проход 15 яиц и чуть не умер.

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