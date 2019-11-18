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В Китае мальчик-заучка ради изучения анатомии засунул себе в половой член 31 магнитный шарик
В Китае, где живут ленивые киллеры, в прошлом месяце произошел странный инцидент: в больницу города Ухань (провинция Хубэй) был доставлен 12-летний мальчик с сильными болями в животе.
Об этом пишет ресурс smi2.ru.
Сообщается, что сначала врачи не могли понять, что произошло с ребенком, поскольку у него было все в порядке с желудочно-кишечным трактом.
Но после длительных и настойчивых расспросов школьник признался, что около 70 дней назад вставил себе в уретру (эластичную трубку, начинающуюся от мочевого пузыря и заканчивающуюся наружным отверстием) магнитные шарики.
Мальчика сразу же стали готовить к операции и на следующий день наполнили мочевой пузырь мальчика воздухом, чтобы было легче обнаружить и схватить шарики, избегая необходимости более инвазивной хирургии.
В результате совместных усилий медикам удалось извлечь из полового органа парня 31 магнитный шарик.
На вопрос, почему инородные предметы застряли у него в уретре, ребенок рассказал, что решил изучить собственную анатомию.
Напомним о не менее жутком случае в России: там женщина засунула мужчине в задний проход стакан и не смогла его вытащить,
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», голландец засунул себе в задний проход 15 яиц и чуть не умер.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!