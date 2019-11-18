Происшествия

Опасный педикюр: после посещения салона у женщины едва не отвалились пальцы ног

В городе Херсоне, где недавно поймали грибника, забившего до смерти пенсионерку, произошел еще один неприятный случай.

Его героиней (не по своей воле) стала женщина, не подозревавшая, что красота действительно требует жертв, иногда просто непомерных. Об этом пишет «Херсон online«

Сообщается, что после педикюра в одном из популярных салонов женщина испугалась, что может лишиться ног.

«Через несколько дней после покрытия ногтей гель лаком у меня оторвалось покрытие вместе с ногтями. Сказать, что я испугалась — ничего не сказать! Я была в ужасе», — пишет женщина.

После инцидента ей были принесены извинения от владелицы салона, а так же был сделан акцент на том, что мастер «чьих рук» это было дело уволился. В разговоре по телефону «горе-мастер» утверждал, что случившееся — не ее вина.

В результате женщине пришлось отправиться на прием к врачу, который поставил ей диагноз онихомикоз, иными словами грибковое поражение ногтя, который был следствием некачественного педикюра.

О своих дальнейших злоключениях женщина написала в Сети.

«Естественно владелица салона вернула мне деньги за педикюр, а так же пополам с бывшим мастером оплатили мое лечение в 1500 гривен», — пишет пострадавшая.

О моральном ущербе речь, конечно, не шла.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале 2016 года в Херсонской области произошел еще более вопиющий случай: в Каховскую больницу доставили 3-летнего мальчика с диагнозом острый аппендицит. Ребенку требовалась срочная операция, которую сразу же назначили. Однако после введения анестезии мальчик скончался на операционном столе. Дело расследовалось более трех лет, в итоге анестезиолог, по вине которого во время операции умер 3-летний ребенок, получил два года тюрьмы.

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