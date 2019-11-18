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Грядет похолодание: синоптики уточнили прогноз на начало недели
C 18 ноября в Украине начнет постепенно устанавливаться холодная погода, более характерная для ноября, чем оттепель и третье «бабье лето». В ближайшие сутки в северных и восточных регионах температура воздуха не превысит пяти-восьми градусов. Небольшие оазисы тепла сохранятся в западных областях. По-настоящему теплая погода останется лишь в Закарпатье, где еще несколько дней продержится +16 градусов.
В ночные часы на Левобережье возможны заморозки, в восточных регионах до минус трех градусов. На остальной части Украины в ближайшую ночь ожидается до 1−2 градусов тепла.
Как прогнозируют синоптики, похолодание будет продолжаться всю текущую неделю. 21 ноября ожидается сильный ветер, вплоть до штормовых значений, а в восточных регионах в этот период ударят сильные морозы. Ночью возможны 8−10 градусов ниже нуля.
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань рассказал «ФАКТАМ», что до 22 ноября морозы в основном будут слабыми, до минус 4, а с 23 ноября возможно новое потепление.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!