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Украина

Грядет похолодание: синоптики уточнили прогноз на начало недели

7:15 18 ноября 2019 203
осень
Инф. «ФАКТОВ»

C 18 ноября в Украине начнет постепенно устанавливаться холодная погода, более характерная для ноября, чем оттепель и третье «бабье лето». В ближайшие сутки в северных и восточных регионах температура воздуха не превысит пяти-восьми градусов. Небольшие оазисы тепла сохранятся в западных областях. По-настоящему теплая погода останется лишь в Закарпатье, где еще несколько дней продержится +16 градусов.

В ночные часы на Левобережье возможны заморозки, в восточных регионах до минус трех градусов. На остальной части Украины в ближайшую ночь ожидается до 1−2 градусов тепла.

карта

Как прогнозируют синоптики, похолодание будет продолжаться всю текущую неделю. 21 ноября ожидается сильный ветер, вплоть до штормовых значений, а в восточных регионах в этот период ударят сильные морозы. Ночью возможны 8−10 градусов ниже нуля.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань рассказал «ФАКТАМ», что до 22 ноября морозы в основном будут слабыми, до минус 4, а с 23 ноября возможно новое потепление.

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