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Украина

Реформа образования: в Кабмине рассказали, что будет с сельскими школами

9:22 18 ноября 2019 186
Сельская школа
Инф. «ФАКТОВ»

В 2020 году Минобразования совместно с областями потратят на поддержку опорных и больших школ 3,5 миллиарда гривен. Напомним, что в Госбюджете на следующий год расходы на образования запланированы в объеме 145,1 миллиарда гривен.

Как сообщила в эфире «1+1» министр образования Анна Новосад, средства, в частности, направят на обустройство опорных школ. Как тех, которые возводят с «нуля», так и находящихся на стадии строительства.

«В Украине очень много маленьких школ, особенно в сельской местности, которые обычно дают не высокое качество образования, и если такая ситуация сохранится, то мы так и будем ограничивать наших детей в их праве на качественное образование», — отметила она и добавила, что государство хочет помочь регионам решить эту проблему через механизм опорных школ.

«У нас есть средства, которые мы передадим на места для закупки автобусов», — отметила министр и добавила, что подвоз детей из различных населенных пунктов к опорным школам будет организован.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анна Новосад заявила, что все русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке с осени 2020 года. Что касается школ, где обучение проходит на языках меньшинств, которые относятся к Европейскому союзу, то они должны перейти на украинский язык с сентября 2023 года.

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