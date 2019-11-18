- 09:45 Пока муж на гастролях: Влад Яма показал горячее видео с женой
- 09:42 Он был у меня дома: Луценко рассказал, как встречался с Зеленским в ходе выборов
- 09:40 В Москве масштабный пожар со взрывами: в сеть попало впечатляющее видео
- 09:38 Начинать ремонт и отказаться от маникюра: лунный календарь на эту неделю
- 09:22 Реформа образования: в Кабмине рассказали, что будет с сельскими школами
- 09:19 Джонни Деппа бросила его пассия из России
- 08:52 Ситуация в Гонконге накаляется: город в огне
- 08:48 Появились новые фото и видео с кораблями, которые Россия возвращает Украине
- 08:25 Кого ждет удача: гороскоп на 18 ноября для всех знаков зодиака
- 08:08 Засуха в Крыму: возле Севастополя исчезло озеро
- 08:05 99-й гол Роналду за сборную помог Португалии выйти на Евро-2020: видеообзоры матчей
- 08:01 Польша активно вовлекает Украину и Беларусь в проекты ЕС: как это работает
В Москве масштабный пожар со взрывами: в сеть попало впечатляющее видео
В Москве масштабно горит склад с газовым оборудованием. Ранее в столице России горело здание Министерства иностранных дел.
Российские массмедиа сообщают о взрывах и быстром распространении огня на складах, что по улице Маршала Прошлякова. По одной из версий, на складе взрываются кислородные и пропановые баллоны. Также сообщается, что из соседних зданий эвакуировали людей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Москвой горела Мытищинская ТЭЦ-27 «Северная». Пожар был настолько масштабный, что был виден из многих районов столицы России. Возможной причиной ЧП называли возгорание на заправке на территории ТЭЦ
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!