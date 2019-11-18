Мир

В Москве масштабный пожар со взрывами: в сеть попало впечатляющее видео

В Москве масштабно горит склад с газовым оборудованием. Ранее в столице России горело здание Министерства иностранных дел.

Российские массмедиа сообщают о взрывах и быстром распространении огня на складах, что по улице Маршала Прошлякова. По одной из версий, на складе взрываются кислородные и пропановые баллоны. Также сообщается, что из соседних зданий эвакуировали людей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Москвой горела Мытищинская ТЭЦ-27 «Северная». Пожар был настолько масштабный, что был виден из многих районов столицы России. Возможной причиной ЧП называли возгорание на заправке на территории ТЭЦ





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