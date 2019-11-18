Семьям погибших на Донбассе боевиков "ЛНР" разрешили не платить коммуналку

Украина

В ОРЛО освободили семьи погибших боевиков от уплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом написал на своей странице в Twitter главарь «ЛНР» Леонид Пасечник. Он отметил, что принял решение предоставить 100-процентную скидку семьям погибших «героев»: «Мы продолжим принятие решений, направленных на поддержку граждан, стоявших у истоков создания республики. Членам семей погибших, которым установлен статус в соответствии с законом ЛНР от 21 февраля 2017 года „Об участниках боевых действий…“ предоставить право на получение льгот со 100% скидкой по оплате жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм потребления, установленных действующим на территории Луганской Народной Республики законодательством», — подчеркнул Пасечник.

В украинском сегменте соцсетей эта новость вызвала бурное негодование: дело в том, что оккупированные территории не в полной мере рассчитываются за коммунальные услуги с поставщиками, которые остались на мирной территории Украины:

«Ну, коли украинский потребитель оплачивает из своего кармана долги ОРДЛО, то и автоматически оплачивает стопроцентную скидку подохшим сепарам».

«Для тех, кто устал от войны… Теперь ваш военный сбор будут получать орки».

«Хорошо, вопрос: а почему тогда должна платить я/мы? „Поднимем списки“ — пусть платят», — негодуют в комментариях жители мирных территорий Украины.

Из-за долгов ОРДЛО за потребленную воду коммунальные предприятия на мирных территориях Украины едва не обанкротились — на конец 2016 года и ОРЛО и ОРДО были должны за воду Украине примерно по полтора миллиарда гривен. Основное коммунальное предприятие, обеспечивающие поставку воды 50 тысячам жителей мирной территории Украины и 400 тысячам жителей неподконтрольной — «Попаснянский районный водоканал» в ноябре 2016 года оказался на грани коллапса. Из-за недополученных платежей, в основном из ОРЛО, упомянутый водоканал в свою очередь не смог рассчитаться за потребленную электроэнергию с ООО «Луганское энергетическое объединение». Долг за электроэнергию тогда составил около 124 млн грн.

Вопрос перечисления хотя бы части долга ОРЛО Украине почти год обсуждался в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. Страна-оккупант, Россия, тогда отказалась погашать Украине долги оккупированных территорий, но пообещала поучаствовать разработке механизма расчетов.

В январе 2017 года совместными усилиями участников переговоров в Минске, специалистами Министерства временно оккупированных территорий и руководством Донецкой и Луганской области был найден практический механизм перечисления средств предприятиям-поставщикам, и из ОРДЛО стала частично поступать оплата за потребленную воду. Однако и на сегодняшний день оккупированные территории не в полном объеме расплачиваются за воду с поставщиками на мирных территориях Украины. А в Донецкой области, где сокращают штаты и людям урезают зарплаты, боевики и вовсе грозятся прекратить перечислять Украине платежи населения.

Также стоит отметить, что тарифы на услуги ЖКХ на оккупированной части Луганской области, как и в оккупированной части Донецкой области, с 1 сентября 2019 года повысились. Так, в ОРЛО услуги по вывозу мусора подорожали на 10%; по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий — на 30%, по централизованному водоснабжению — на 38%, на услуги по централизованному водоотведению — 38%.

Повышение тарифов вызвало бурное негодование у населения. Так как даже довоенные тарифы, которые главари «республик» искусственно удерживали в течение пяти лет, многим жителям ОРДЛО были не по карману.



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