Промышленности конец, зарплаты урезают, люди уезжают: что происходит на оккупированном Донбассе

Украина

В ОРДО назревает полный коллапс промышленности и новое сокращение только что якобы повышенных зарплат бюджетников. Об этом пишут не только местные блогеры, но и сами работники предприятий и учреждений.

«Оккупированная Макеевка, шахта „Коммунарская“. Последняя зарплата была в августе, полный упадок, вагоны не идут. Местные шахтеры благодарны своим асВабадителям! Роисся Вперде, больше добавить нечего. Зато без бінder!» — так прокомментировал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) видео жителя оккупированной Макеевки, которое он выложил в Facebook.

«6 ноября. Шахта „Коммунаровская“, шахтоуправление „Донбасс“. Все стоит. Отгрузки я уже не видел недели две. Вагонов нет уже недели две. Вон горы (угля, накопившегося на складе. — Авт.). Уголь дымит… И никому оно не нужно — черное золото это… А люди квартальный уголь получить не могут, вон тракторами выгребают (т.е. не отгружают уголь по льготе — работниками и пенсионерам предприятия для отопления жилья. — Авт.). Зарплату за август начали давать по чуть-чуть. А уже ноябрь. Вот такая ситуация», — комментирует автор видео.

«Недавно директор сам сел за комбайн, потому что тупо некому было выходить. То есть рабочие были, но допуска к комбайну ни у кого из них не было. Пришлось директору самому спускаться в шахту. А что, если с № 22 „Коммунаровской“ около 200 человек в этом году уволилось. С других шахт тоже бригадами срываются на север России. В „Арктикуголь“ ГРОЗу (горнорабочему очистного забоя. — Авт.) $ 900 зарплаты обещают, а электрослесарю подземному 5-го разряда — $ 1200 — такие зарплаты указаны на сайте вакансий», — рассказал «ФАКТАМ» бывший работник шахтоуправления «Донбасс».

«Ну, вот и конец месяца, друзья. Зарплата, в 25%…никаких средств больше не выплатили людям… Вчера встретили шахтера, рассказывает, получил 25% в сумме 4 тысячи!!! Рублей. На сегодня банка огурцов и буханка хлеба. Денег в ближайшее время не предвидится. Работаем в долг, товарищи…» — пишет жительница Донецка Наталья Королева.

Донецкая шахта им. Калинина, где горняки всего полгода назад радовались открытию новой лавы, уже на грани закрытия, шахтеров массово увольняют.

Даже такой флагман, как шахта им. Засядько в Донецке, у которой проблем с продажей угля пока нет, стала задерживать выплаты рабочим.

«Должны были выплатить аванс, который у нас дают в размере половины зарплаты, 15 октября, а дали только лишь 23 октября и только трем проходческим и одному добычному участкам и еще обогатительной фабрике. А остальные не получили вообще. Следующей половины зарплаты на шахте еще никто не получил. А уголь отгружаем «ВТС» — «Внешторгсервису», — пишут в соцсети работники упомянутой шахты, которую при «национализации» предприятий в ОРДО 1 марта 2017 года прибрал к рукам один из российских олигархов, владелец «ВТС».

«ФАКТЫ» уже писали о том, что ряд угледобывающих предприятий в ОРДО могут вот-вот остановиться. И, похоже, этот процесс вошел в свою активную фазу.

«Долг «ВТС» перед «республикой» на сегодняшний день приближается к 5 млрд руб. Кризис взаиморасчетов в промышленности приближается к критическим отметкам. Общая задолженность «министерства угля «ДНР» (основного распорядителя, финансовой прокладки в расчетах за добытый уголь) превысила 3,3 млрд рублей. Угольные предприятия работают в долг.

Шахты не могут рассчитаться за ж/д перевозки, что приводит к остановке работы железной дороги: предприятие «Донецкая железная дорога» перешло на четырехдневную рабочую неделю, наблюдается месячная задолженность выплаты зарплаты, отсутствуют денежные средства на закупку топлива.

Предприятия (в ОРДО. — Авт.) много месяцев не осуществляют налоговых отчислений в бюджет, что приводит к задержкам социальных выплат. Кто-то, затягивая пояса всех предприятий «республики», готовит грандиозный «кидок», оставив пенсионеров, шахтеров, учителей и медиков без средств к существованию. Беспощадно сокращая социальные выплаты и прочее", — пишет Telegram-канал InFa, утверждая, что кризис разразился из-за того, что главарь «ДНР» Денис Пушилин плохой менеджер, коррупционер и ворюга.

«В России начали считать деньги, которые идут на покрытие 75—80 процентов бюджета ОРДЛО»

— Вина вороватой марионетки Кремля Пушилина и его команды в разразившемся кризисе лишь частична, — утверждает осведомленный источник «ФАКТОВ», постоянно мониторящий ситуацию в ОРДО. — Оккупированные территории всегда приходят в упадок, если в их развитии никто не заинтересован. А кто заинтересован в развитии ОРДЛО? Известный олигарх, который поставляет в ОРДЛО якобы «гуманитарно» — бесплатно газ, о чем кричит местная и российская пропаганда? Нет. Не досчитавшись денег за потребленный газ, он решил «взять углем» — уголь получил, но не стал за него расплачиваться. Вот одна из причин невыплат за уже отгруженный уголь. Местное население за газ платит. Пусть по очень заниженным — действительно «гуманитарным» тарифам, и пусть не все население платит. Но и эта оплата не всегда доходит до поставщика — ее разворовывают главари «ДНР». Вот поставщик и пытается вернуть себе свои деньги из какого-либо другого подконтрольного ему источника.

Вторая причина снижения и несвоевременной выплаты зарплат — сокращение Россией финансирования так называемых «ДНР» и «ЛНР», как это и было намечено еще три года назад. Об этом не раз писали и украинские и российские издания.

Россия не пришла на Донбасс, чтобы вкладывать деньги. Оккупанты вкладывают средства только лишь для того, чтобы побольше выкачать из оккупированных территорий все то, что еще можно. Хотя бы даже тот же уголь. И не потому, что в РФ нет своего угля — он там есть. А потому что уголь Донбасса Россия может получить почти бесплатно.

Если «ВТС» не рассчитается за уголь, то что олигарху К. будет? Горняки поднимутся с кирками на российские «Грады»? Нет. Максимум, пошумят на свое начальство или «переизберут» Пушилина, если им Россия позволит «проголосовать» за своего же нового ставленника. Или — пойдут работать в «артели» — на узаконенные теперь в ОРДЛО шахты-копанки. Где за добытую вручную тонну угля обещают 550 рублей, но никто не гарантирует выплаты тех же обещанных денег, безопасности и выплат в случае травмы или гибели работника на производстве. Или уедут работать на российский север, что уже и происходит.

К тому же средства, которыми РФ сейчас закрывает до 75−80 процентов бюджета ОРДЛО, доноры начали считать. Особенно после последней ревизии, в ходе которой российские контролеры не обнаружили даже следов 2 млрд руб., выделенных на зарплаты бюджетникам. После этого стартовал процесс централизации взаиморасчетов. То есть деньги из России — на содержание ОРДО, а также все взаиморасчеты на территории подконтрольной боевикам «ДНР» — теперь будут идти исключительно через единственный так называемый «центральный банк «ДНР», который оккупанты берут под свой жесткий контроль. Думаю, что-то же самое будет сделано и в соседней «Луганской республике».

То, что не вписывается в эту систему (расчетов через «банк «ДНР»), будет просто закрыто или задушено — малый бизнес, например. В подполье уйдут парикмахеры, маникюрши, таксисты. В школах уже начали закрываться буфеты. Родителям говорят: «Хотите, чтобы ваши дети ели? Собирайте деньги и перечисляйте на указанный счет в «банке», с которого будут производиться централизованные закупки продуктов для школьных столовых. Схема воровства и откатов стране — донору-оккупанту теперь таким образом будет «упорядочена». Продукты же будут закупаться у «своих» поставщиков, в узкий круг которых «не свой» поставщик не протиснется ни по какому тендеру. В итоге определенная сумма со всех этих взаиморасчетов будет уходить российским кураторам «ДНР» и «ЛНР». То есть «откат» с гарантией.

Повышенные зарплаты тем же медикам и педагогам уже урезали. Прошел слух, что урежут только что повышенные зарплаты и полицейским. Это из-за того, что увеличился штат сотрудников «министерства госбезопасности ДНР». В «МГБ «ДНР» Россия на руководящие должности трудоустраивает в первую очередь своих «лишних» фсбшников и детей номенклатуры, которые не имеют никакого опыта репрессий — вот их и посылают набраться опыта на Донбасс, чтобы затем применить его в России, где протестные настроения нарастают. В частности, нарастают эти настроения и «благодаря» такому вот «обмену кадрами»: РФ шлет сюда «заматереть» своих самых отпетых фашистов: Антюфеева, Гиркина, Прилепина. А Донбасс отгружает им — Трапезникова, Мармазовых, Яценко — кстати, последнего — сбежавшего «министра связи ДНР» обвиняют в масштабных хищениях.

Под предлогом борьбы с хищениями российских средств на содержание ОРДО кремлевские кураторы покусились на «отжим» украинского предприятия. Запретили принимать через свои кассы денежные средства от населения коммунальному предприятию «Вода Донбасса», которое обеспечивает водоснабжение Донецкой области по обе стороны линии разграничения.

«Постановление» об этом появилось 23 октября.

Теперь потребители должны будут рассчитываться за воду только через отделения почтовой связи и «центрального банка «ДНР». То есть в Украину, которая чтобы не нарушать систему водоснабжения всего региона, вынужденно платит зарплату работникам этого предприятия, которые трудятся на оккупированной территории, ОРДО перечислять деньги за потребленную воду не планирует, — обрисовал новую схему контроля России за финансированием ОРДиЛО собеседник «ФАКТОВ».

Как ранее писали «ФАКТЫ», планы по возвращению оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей под контроль Украины на условиях Путина — это попытка Москвы сохранить контроль Кремля над этими территориями, а финансирование переложить на украинский бюджет.



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