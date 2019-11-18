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Не пропадать же добру: 79-летний Виторган шокировал новым заявлением о детях

11:12 18 ноября 2019 211
Эммануил Виторган с женой Ириной Млодик
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известный российский актер Эммануил Виторган, ставший снова отцом в 79 лет, шокировал новым заявлением о детях. Вместе с 57-летней женой Ириной они планируют подарить братика или сестричку двухлетней Этель и крохе Кларочке, которая родилась два месяца назад.

Эммануил Гедеонович с супругой стали гостями программы «Звезды сошлись» и показали эксклюзивные фото малышки. Счастливый отец говорит, что она очень похожа на старшего брата Максима Виторгана.

«Нет слов, чтобы говорить насчет этого события в моей жизни. Как хотелось мне этих детей. Скрывать их рождение не входило в мои планы. Все равно бы все узнали», — сказал в студии Эммануил Гедеонович.

Он признался, что они с Ириной все 20 лет мечтали о детях. Но супруга не могла иметь детей из-за перенесенного онкологического заболевания. Детей паре выносила суррогатная мать.

«Я очень благодарна мужу. С ним я ничего не боялась, потому что у нас очень дружная семья. Мы не боимся думать, что нам немного осталось. Наоборот, знаем — мы долго проживем», — уверена Ирина.

Виторган старший не может нарадоваться поздним отцовством и не видит в этом ничего плохого. Своих девочек он называет подарком судьбы и не против пополнения в семействе. Он не скрывает, что мечтает о сыне. Заявлением о будущем ребенке актер шокировал гостей студии.

«Эмбрионов много в запасе осталось. Хотелось бы еще сына. Ну, не мальчик так пусть будут три девочки у меня», — заявил актер.

Ирина только поддерживает мужа и готова воспитывать детей. «Я до сих пор нахожусь в каком-то сне. Мы первое время не верили, когда родилась Этель. А вот Клару рожали целенаправленно, чтобы Этель не росла одна», — сказала Млодик.

Ранее телеведущий Андрей Малахов признался бывшей невестке Виторгана Ксении Собчак, что заплатил актеру внушительную сумму за откровения о детях.

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