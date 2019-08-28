79-летний Виторган снова стал отцом: трогательные фото

Шоу-бизнес

79-летний российский актер Эммануил Виторган, отец Максима Виторгана, сообщил о рождении дочери.

Радостной новостью актер поделился в своем Instagram.

«У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька… Кларочка!!!», — подписал он фото, на котором его жена Ирина держит на коленях новорожденную девочку и обнимает старшую дочь — Этель.

Напомним, что Этель родилась в 2018 году. Тогда Виторган заявил, что его 57-летняя жена Ирина сама выносила и родила девочку. Клару же, по слухам, родила суррогатная мать.

Для Ирины Клара — второй ребенок, у Эммануила Виторгана есть также взрослые сын и дочь, а также внуки.

Напомним, по слухам, бывшая невестка Эммануила Виторгана Ксения Собчак ждет ребенка от нового возлюбленного.



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