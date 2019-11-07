Андрей Малахов оплатил суррогатную мать Виторгану (видео)

Шоу-бизнес

Российский телеведущий Андрей Малахов, который попал в секс-скандал из-за сюжета об эскортницах, рассказал о высоких гонорарах звезд за их откровения. Он не скрывает, что за пикантные подробности личной жизни платил знаменитостям крупные суммы. Таковы реалии современного телевидения: в погонях за рейтингами каналы перекупают звезд, выплачивая им баснословные гонорары.

«Сейчас практически все превращено в какой-то мини-рынок. Это меня, как человека старой школы, просто выворачивает наизнанку. Я считаю, что телевидение не про это», — заявил Андрей Малахов в эфире очередного выпуска YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Такая ситуация ему лично не по душе. Ведь сейчас даже простые смертные готовы «ломать комедию» в студии за гонорар, предлагая невероятные сюжетные повороты.

Малахов не скрывает, что он также платил звездам за откровения. Самым дорогим оказался бывший свекор Ксении Собчак Эммануил Виторган, который недавно в 79 лет снова стал отцом. Знаменитый актер рассказал, что младшую дочь Кларочку им с женой Ириной родила суррогатная мать. Подробности появления на свет детей он рассказал в программе «Привет, Андрей» и получил за это 1 миллион 800 тысяч рублей (примерно 386 581 гривня).

Говорят, услуги суррогатной матери обошлись семье Виторгана в 2 миллиона рублей.

Собчак информация об отце бывшего мужа сильно удивила. «Да ладно? Ты шутишь? Ну нет, ну ладно, ты гонишь. Больше, чем Диане Шурыгиной?», — не поверила Ксения.

Малахов заверил, что высокие гонорары Шурыгиной за ее скандальные откровения об изнасиловании — чистая выдумка.

Напомним, после скандального сюжета о дамах, живущих за счет состоятельных мужчин, на Малахова с критикой обрушились знаменитости, чьи имена упоминались в программе. Актриса Наталья Рудова выступила с гневным заявлением и требовала закрыть программу. Свое возмущение высказала и актриса Мария Шукшина. А Никита Джигурда вызвал Малахова на дуэль.

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