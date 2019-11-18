Стиль жизни

Гороскоп на 25 ноября для всех знаков зодиака

Понедельник, 25 ноября, — день, когда могут быть небольшие трудности в быту.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 25 ноября для всех знаков зодиака.

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Овен

Овны могут встретить случайно старых знакомых, которые им не очень нравятся.

Телец

Звезды советуют Тельцам посвятить день новым знаниям. Возможно, вы давно планировали учить иностранный язык.

Близнецы

Близнецам будут приходить в голову гениальные идеи. Записывайте все.

Рак

Ракам стоит контролировать слова и поступки, чтобы не жалеть потом.

Лев

Львы могут поссориться с любимым человеком, расстаться, а потом пожалеть.

Дева

Представителей знака ждет успех, если они перестанут разговаривать, а начнут делать.

Весы

Не переутомляйтесь, постарайтесь вечером встретиться с друзьями и отдохнуть.

Скорпион

Скорпионам очень хочется мести, но не стоит вспоминать старые обиды.

Стрелец

Совет звезд: хватить заниматься самоедством, самое время обновить гардероб.

Козерог

Хороший день для похода в магазин, можно купить все дешево.

Водолей

Не забывайте помогать дома своим близким, иначе конфликта не избежать.

Рыбы

Если вы сомневаетесь в том, что делаете правильно, не делайте.

Хорошего вам дня!

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