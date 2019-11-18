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Украина

В Кремле подтвердили дату и место встречи Зеленского с Путиным

12:41 18 ноября 2019 154
Зеленский и Путин
Инф. «ФАКТОВ»

В Кремле подтвердили информацию о том, что саммит в Нормандском формате запланирован на 9 декабря в Париже, и что его подготовка вступила в «завершающую стадию».

Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в рамках подготовки саммита «нормандской четверки» у Владимира Путина в понедельник, 18 ноября, запланирован телефонный разговор. Правда, с кем именно, не уточняется.

Вместе с тем Песков не стал распространяться по поводу ожиданий Кремля от встречи лидеров Украины, ФРГ, Франции и России. Отметив, что в работе Нормандского формата был длительный перерыв, он добавил: «Давайте не завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, и в то же время не занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ранее у Путина намекали, что могут пересмотреть дату встречи в Париже и выдвигали новое требование для проведения саммита в Нормандском формате — согласование закона об особом статусе Донбасса с боевиками «ДНР» и «ЛНР».

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