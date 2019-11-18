- 13:04 Когда курс доллара опустится ниже 24 гривен: прогнозы экспертов
- 12:59 МИД подтвердил получение Украиной захваченных кораблей
- 12:54 На таможне будут изымать диски, футболки и алкоголь: что происходит
- 12:54 Как справиться с простудой за 24 часа: советы британских врачей
- 12:41 В Кремле подтвердили дату и место встречи Зеленского с Путиным
- 12:41 В США очередная стрельба с множеством жертв
- 12:24 Украинские депутаты опозорились в ПАСЕ: стало известно о скандальном эпизоде
- 12:18 Играть — (не) проиграть: как новой власти не споткнуться при легализации азартного бизнеса
- 12:13 РосСМИ сообщили о начале передачи Россией захваченных украинских кораблей
- 12:11 САП игнорирует решение суда по делу «Роттердам+», — адвокат
- 12:06 "Доступные лекарства": заработал сервис поиска аптек рядом с семейным врачом
- 12:03 Как школьница: Слава Каминская взбудоражила сеть пикантным фото
В Кремле подтвердили дату и место встречи Зеленского с Путиным
В Кремле подтвердили информацию о том, что саммит в Нормандском формате запланирован на 9 декабря в Париже, и что его подготовка вступила в «завершающую стадию».
Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в рамках подготовки саммита «нормандской четверки» у Владимира Путина в понедельник, 18 ноября, запланирован телефонный разговор. Правда, с кем именно, не уточняется.
Вместе с тем Песков не стал распространяться по поводу ожиданий Кремля от встречи лидеров Украины, ФРГ, Франции и России. Отметив, что в работе Нормандского формата был длительный перерыв, он добавил: «Давайте не завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, и в то же время не занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ранее у Путина намекали, что могут пересмотреть дату встречи в Париже и выдвигали новое требование для проведения саммита в Нормандском формате — согласование закона об особом статусе Донбасса с боевиками «ДНР» и «ЛНР».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..