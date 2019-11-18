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К чему готовиться: гороскоп на 25 ноября для всех знаков зодиака
Понедельник, 25 ноября, — день удачный для карьеры.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 25 ноября для всех знаков зодиака.
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Овен
Не стоит раскрывать даже близким источники своих доходов и размеры прибыли.
Телец
Звезды советуют Тельцам посетить стоматолога и уделить внимание своей спине.
Близнецы
Хорошее время для путешествия в другие города и страны, покупайте билеты.
Рак
У Раков будет все хорошо с финансами, если они не поссорятся с партнером.
Лев
Звезды обещают, что здоровье станет крепче, улучшится общее физическое состояние.
Дева
Девам хорошо заняться делами, требующими организационных способностей.
Весы
Любимое хобби Весов может принести хорошие деньги, говорят звезды.
Скорпион
Скорпионам не помешают походы в спортзал, а также физическая активность в команде.
Стрелец
Не исключены болезни горла, ушей и проблемы с шейным отделом позвоночника.
Козерог
Если вы начали новое дело, будьте терпеливы и не рассчитывайте на многое.
Водолей
К вечеру усилятся травмоопасность и степень обострения хронических заболеваний.
Рыбы
Одиноким Рыбам звезды советуют знакомиться в сети и в поездках.
Хорошего вам дня!
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..