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Арест главы "Укрэксимбанка" организовал одиозный прокурор Кулик
Арестованный в субботу председатель правления государственного «Укрэксимбанка» Александр Гриценко получил сообщение о подозрении, подписанное прокурором ГПУ Константином Куликом. Об этом рассказал адвокат Гриценко Денис Галанский в комментарии телеканалу.
«Господин Кулик — это тот прокурор, который подписал сообщение о подозрении. Это его проект», — отметил адвокат.
По данным СБУ, которая провела арест Гриценко, банкиру инкриминируют отмывание денег. В официальном сообщении службы говорится следующее: «Он подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными должностными лицами при Януковиче. Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиахолдингов».
По неофициальным данным, медиахолдингом, о котором идет речь, скорее всего, является «Украинский Медиа Холдинг», купленный Сергеем Курченко, который входит в «орбиту» бывшего президента Виктора Януковича и находится под санкциями ЕС.
По словам представителей защиты, «компания Курченко ВЕТЭК в 2013 году для покупки УМХ взяла в „Укрэксимбанке“ кредит. Этот кредит в размере 190 млн грн и 79 млн долларов был взыскан судом в пользу государственного банка. Решение о предоставлении кредита принимало прежнее руководство банка — Гриценко возглавил „Укрэксим“ лишь в августе 2014 года, когда сделка по покупке медиахолдинга была завершена».
Прокурор Кулик, санкционировавший арест банкира, стал широко известен после прямого эфира на канале 1+1, принадлежащем Игорю Коломойскому. Накануне президентских выборов Кулик обвинял бывшего президента Петра Порошенко во вмешательство в расследование дел против его окружения. Порошенко, в свою очередь, придя в студию, фактически обвинил Кулика в работе на Коломойского.
Также Кулик стал фигурантом журналистского расследования программы Bihus.info. По данным журналистов, Кулик стал владельцем двух квартир в элитном жилом комплексе в Киеве и заказал строительство дополнительной жилплощади на крыше этого дома.
В 2016 году Национальное антикоррупционное бюро расследовало против Кулика уголовное дело по факту незаконного обогащения, но из-за решения Конституционного суда о декриминализации этого преступления Кулик не был осужден.
Кроме того, Кулик является фигурантом скандала о попытке повлиять на исход выборов президента США путем дискредитации сына бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, о чем сообщало влиятельное издание The New York Times.
Как написала «Украинская правда», генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что с 1 января «известный на весь мир» Кулик не будет работать в ГПУ, поскольку не прошел переаттестацию, просто не явившись на нее.
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