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Кошки с ужасом отреагировали на хозяев в кошачьем обличье: в сеть выложили смешное видео
В сеть выложили забавное видео хозяев кошек, которые показывали своим питомцам свое изображение в смартфоне через «кошачий» фильтр. Ранее в сети опубликовали видео с толстой кошкой, которая «сачкует» занятие на беговой дорожке для животных.
«Кошкам показали, что сделали с их хозяевами кошачьи фильтры. Животные в ужасе — их можно понять!» — говорится в комментарии к видео, которое в Twitter выложила «Медуза».
Кошкам показали, что сделали с их хозяевами кошачьи фильтры. Животные в ужасе их можно понять! pic.twitter.com/EhpOzDfIVb— Meduza (@meduzaproject) November 18, 2019
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети стало вирусным видео, на котором взрослый кот с обидой смотрит на хозяина, который предпочел ему игру с маленьким котенком.
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