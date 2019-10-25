- 05:12 Ленивая кошка обманула беговую дорожку: в сеть выложили забавное видео
- 05:08 Точный прогноз на субботу: гороскоп на 26 октября для всех знаков зодиака
- 02:12 Древняя монета пошла с молотка за рекордные 4,8 миллиона долларов
- 00:10 Как мама: дочь Веры Брежневой показала роскошную фигуру в блестящем купальнике
- 25.10 23:15 Богиня любви: Настя Каменских порадовала зажигательным танцем в купальнике
- 25.10 23:08 Нардепов будут наказывать за прогулы: Зеленский подписал закон
- 25.10 22:45 В Киеве студенты поймали на горячем вора, орудовавшего в общежитии
- 25.10 22:28 Эминема из-за Иванки Трамп допросила Секретная служба США
- 25.10 22:07 В ближайшие дни в Киеве временно изменится работа пассажирского транспорта
- 25.10 21:54 На Хэллоуин Brexit точно не состоится: ЕС согласен дать Британии новую отсрочку
- 25.10 21:47 Перестрелка в Харькове: выяснилась новая информация об убитом
- 25.10 21:18 Печально известная электричка Харьков-Лозовая загорелась на ходу: видео ЧП
Ленивая кошка обманула беговую дорожку: в сеть выложили забавное видео
В сеть выложили смешное видео с толстой кошкой, которая не хочет бегать по движущейся дорожке в ветклинике, куда животное принесли на процедуры по сгонке веса. Ранее интернет-пользователей насмешило видео с суровым котом, который не хотел целоваться с хозяйкой.
Как сообщает Metro, кошка со смешной кличкой Cinderblock (Шлакобетонный блок) живет в США. Животное принимает участие в программе по снижению веса, которая включает в себя хождение по беговой дорожке с водой. Но упитанная Cinderblock живо разобралось, как «сачковать» — она уселась на краю беговой дорожки и лишь мяукала, перебирая по движущейся части одной лапкой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети распространяется смешное видео, в котором кот в попытках добраться доводы, полностью засунул голову в высокий узкий стакан.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Зеленский выдвинул ультиматум «слугам народа»: источники рассказали о конфликтах в партии президента
Победительница "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг стала Томасом и показала обнаженное тело после операций (фото)
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...