Ленивая кошка обманула беговую дорожку: в сеть выложили забавное видео

Мир

В сеть выложили смешное видео с толстой кошкой, которая не хочет бегать по движущейся дорожке в ветклинике, куда животное принесли на процедуры по сгонке веса. Ранее интернет-пользователей насмешило видео с суровым котом, который не хотел целоваться с хозяйкой.

Как сообщает Metro, кошка со смешной кличкой Cinderblock (Шлакобетонный блок) живет в США. Животное принимает участие в программе по снижению веса, которая включает в себя хождение по беговой дорожке с водой. Но упитанная Cinderblock живо разобралось, как «сачковать» — она уселась на краю беговой дорожки и лишь мяукала, перебирая по движущейся части одной лапкой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети распространяется смешное видео, в котором кот в попытках добраться доводы, полностью засунул голову в высокий узкий стакан.

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