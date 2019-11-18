Общество и люди

Похолодание продолжится: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни

Во вторник, 19 ноября (кстати, в День работников гидрометеорологической службы) в Украине продолжится похолодание — ближайшей ночью ожидается от -4 до +4 градусов.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, днем во вторник тоже будет прохладно — от +3 до +10 градусов. Теплее буде на юге и в западных регионах. Так, в Крыму и Одесской области ночью будет +3+8 градусов, а днем — до +11+14 градусов. В Закарпатье — до +16 градусов.

«Дожди маловероятны, однако из туманов может выпадать морось. Видимость на дорогах ограничена, будьте внимательны!» — предупреждает синоптик.

В Киеве 19 ноября осадки маловероятны. Будет туманно, ночью ожидается +1 + 4, в окрестностях — от -2 до 0 градусов, днем +5 + 7 градусов.

«В течение недели температура воздуха будет постепенно снижаться. Существенные осадки не ожидаются. 20−21 ноября ветер усилится до штормовых порывов», — прогнозирует Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в понедельник, 18 ноября, в столице был объявлен желтый уровень опасности — ночью и утром туман снижал видимость на дорогах до 200−500 метров.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter