- 14:41 Это скрепа: российский артист взбудоражил сеть вопросом о трупе Ленина в Москве
- 14:09 Похолодание продолжится: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни
- 14:07 Новые тренды в украшениях: сочетание золота и серебра с бижутерией
- 14:04 Ждем гарантий: у Зеленского объяснили ситуацию со строительством «Северного потока 2»
- 13:58 Россия выходит из изоляции: в Украине указали на тревожный момент
- 13:53 «Где рука?» Тина Кароль удивила нескромной позой
- 13:51 Алла Пугачева встревожила поклонников словами о будущем
- 13:50 Италия – Армения: онлайн видео голов матча отбора к Евро-2020
- 13:50 Преступный мир России остался без главного "вора в законе"
- 13:47 "Безхатченки": 120 нардепов получили более трех миллионов гривен компенсаций на жилье
- 13:45 Под Одессой внедорожник сбил на «зебре» двух малышей
- 13:35 «Вызовите священника!»: "демонический" младенец на кадрах с видеоняни напугал сеть
Похолодание продолжится: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни
Во вторник, 19 ноября (кстати, в День работников гидрометеорологической службы) в Украине продолжится похолодание — ближайшей ночью ожидается от -4 до +4 градусов.
По прогнозам синоптика Натальи Диденко, днем во вторник тоже будет прохладно — от +3 до +10 градусов. Теплее буде на юге и в западных регионах. Так, в Крыму и Одесской области ночью будет +3+8 градусов, а днем — до +11+14 градусов. В Закарпатье — до +16 градусов.
«Дожди маловероятны, однако из туманов может выпадать морось. Видимость на дорогах ограничена, будьте внимательны!» — предупреждает синоптик.
В Киеве 19 ноября осадки маловероятны. Будет туманно, ночью ожидается +1 + 4, в окрестностях — от -2 до 0 градусов, днем +5 + 7 градусов.
«В течение недели температура воздуха будет постепенно снижаться. Существенные осадки не ожидаются. 20−21 ноября ветер усилится до штормовых порывов», — прогнозирует Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в понедельник, 18 ноября, в столице был объявлен желтый уровень опасности — ночью и утром туман снижал видимость на дорогах до 200−500 метров.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Слезы Анны Ризатдиновой и шок Дмитрия Дикусара: подробности самого скандального эфира «Танців з зірками»
Слезы Анны Ризатдиновой и шок Дмитрия Дикусара: подробности самого скандального эфира «Танців з зірками»
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!