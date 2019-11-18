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Архистратига Михаила: что можно и чего нельзя делать в этот день

21 октября христиане восточного обряда отмечают Собор Архистратига Михаила. Это главный праздник в честь ангелов и посвящен он начальнику воинства Небесного — Михаилу. Согласно древним преданиям, сатана, являвшийся когда-то самым светлым из духов и поэтому названный Люцифером (лат.: носитель света и огня), возгордился, впал в грех себялюбия и злобы и соблазнил значительное число других ангелов. Тогда Архистратиг Михаил собрал войско благочестивых ангелов и объявил дьяволу войну. Сатана не удержался на Небесах и был сброшен на землю вместе со своими приспешниками.

Один из учеников апостола Петра святой Дионисий утверждал, что все ангелы делятся на три иерархии, а каждая из них — на три чина. В первой, наивысшей иерархии — те, кто находится ближе всего к Пресвятой Троице: Серафимы, Херувимы и Престолы. Серафимы — огненные шестикрылые ангелы. Они окружают Престол Божий и славят Господа день и ночь. Они горят любовью к Богу и эту любовь зажигают в сердцах людей. Херувимы сияют светом, знанием Всевышнего. Они понимают божественные тайны и просвещают верующих. Престолы служат правосудию Творца и силу этого правосудия дают земным престолам, то есть царям и владыкам, которые находятся на земле.

Вторая иерархия также имеет три чина: Господства, Силы и Власти. Господства управляют более низкими чинами, делая это с любовью и радостью. Они укрепляют души тех людей, кто борется с соблазнами и греховными желаниями. Силы по воле Божьей совершают великие чудеса, наделяют чудотворной силой святых угодников, помогают людям переносить скорби и болезни. Власти имеют особую власть над бесами: прогоняют всякую нечисть, которая влияет на святых подвижников, и помогает им в борьбе со злыми духами.

К третьей, низшей ступени иерархии относятся Начала, Архангелы и Ангелы. Первым Господь поручает руководить государствами, царствами и городами. Они помогают земным начальникам выполнять свои обязанности на благо ближних и во славу Божью. Архангелы — это благовестники, которые сообщают людям о божественных тайнах. Например, Архангел Гавриил возвестил Деве Марии о том, что от нее родится Спаситель мира — Христос. На нижней ступени иерархии стоят Ангелы, которые находятся к людям ближе всего. Между ними есть и так называемые Ангелы Хранители. Такой Ангел дается каждому человеку в момент крещения. Его задача — оберегать христианина от всякого зла и вести к спасению.

Церковь прославляет Архистратига Михаила и все Силы Небесные каждый год 21 ноября. А установлен праздник был еще в начале IV века. Причем эта дата — 21 ноября, или 8 ноября по старому стилю — была выбрана не случайно. Дело в том, что у наших предков год начинался не в январе, а в марте. Таким образом ноябрь был не 11-м месяцем в году, а девятым. Каждый месяц года соответствовал одному из ангельских чинов, 8-е же число определили для празднования потому, что именно в «день восьмой» произойдет Страшный суд и в этот день состоится Собор всех Небесных Сил.

В народе этот праздник называют Михайлов день. Наши предки представляли Архистратига мужественным рыцарем, который побеждает все вражьи силы. Когда гремел гром, люди крестились и говорили, что это Михаил ведет войну с чертями. К нему обращались воины, прося сил и помощи в битвах. Взывали к Михаилу во время нашествия врагов на родную землю. Просили его защитить от произвола несправедливых судей и руководителей.

В старину святого особо почитали также охотники, считая его своим покровителем. Они обязательно посещали в этот день храм и ставили свечу перед образом Архистратига Михаила.

Обращаются к Михаилу и с просьбами об исцелении тяжелобольных.

Что приготовить к празднику

Поскольку овощей, муки, круп, мясных и других припасов в это время у наших предков было предостаточно, а поста еще не было (Рождественский пост начнется 28 ноября), готовили к Михайлову дню много. Хозяйки запекали свинину, делали вареники с мясом и капустой, варили кашу, пекли пироги с разной начинкой. Словом, обед был сытным. Из напитков на стол подавали так называемое михайловское пиво, горилку и узвар.

Что можно делать

Накануне Дня Архистратига Михаила полагалось соблюдать пост (в этом году 20 ноября — это как раз постный день, среда). В народе верили, что тому, кто достойно подготовиться к празднику постом и молитвой, простятся грехи, а его имя будет записано на Господнем троне.

В праздник верующие обязательно посещают церковь, чтобы помолиться о здоровье своих родных, об избавлении от всякой скорби и печали, об исцелении от болезней.

После службы полагается раздать милостыню беднякам.

Желательно вспомнить в этот день, кому нужна ваша поддержка, и помочь — если не материально, то хотя бы добрым словом.

Согласно поверью, девушкам на выданье Михаил может подсказать во сне имя будущего мужа и время свадьбы.

Чего нельзя делать

Отказывать в помощи просящему.

Заниматься домашними делами: убирать, шить, стирать и т. д.

Затевать ссоры и конфликтовать с ближними.

Делать что-либо для своей выгоды (в старину верили, что Архангел Михаил может за это наказать).

Приметы дня Если на Михаила ветер с юга, то будет красивая снежная зима. Какая погода на Михаила, такая и на Николая (19 декабря) будет. Если на Михаила ударил мороз, значит, на Николая придет оттепель. Иней на деревьях в праздничный день предвещает скорый снегопад, а туман — потепление. Обычно на Архистратига Михаила теплая погода. Если в этот день выпадал снег, люди говорили, что это Михаил на белом коне прибыл.

Именины в этот день празднуют: Михаил, Гавриил, Павел, Марфа и Марта.

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