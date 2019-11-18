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Происшествия

На Львовщине соседи отбили призывника у представителя военкомата: подробности инцидента

15:59 18 ноября 2019 54
Присяга призывника
Инф. «ФАКТОВ»

Во Львове соседи призывника напали на представителя Сиховского районного военкомата, который пришел к нему с повесткой. Инцидент произошел утром в понедельник, 18 ноября. Напомним, ранее в Тернополе «люди в штатском» принудительно доставили в местный военкомат порядка 40 парней призывного возраста.

Как сообщает Zaxid.Net, инцидент во Львове произошел по улице Татарской, 2а. Там парень открыл двери военкому, однако попросил подождать, пока он сделает «звонок друзьям». Другом оказался нетрезвый сосед, который сразу же предложил представителям военкомата «выйти поговорить» на улицу.

«Во время движения по лестнице это лицо нанесло офицеру несколько ударов руками в голову. После того, как военнослужащий потерял равновесие, мужчина продолжил наносить удары ногами… Вскоре к этой драке присоединился коллега напавшего», — сообщили о ходе событий представители областного военкомата.

Пострадавший военнослужащий сам обратился в больницу за помощью. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает. Также ним было подано заявление об инциденте в Галицкий районный отдел полиции. Там уже установили лицо одного из хулиганов.

Тем временем представители военкомата будут продолжать попытки вручить призывнику повестки.

Эксклюзивный материал «Военкоматы знают, что ловить призывников на улицах нельзя, но продолжают это делать» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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