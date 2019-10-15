В Тернополе родители призывников устроили скандал под военкоматом: что произошло

Украина

В Тернополе разгорелся скандал в связи с тем, что «люди в штатском» доставили в местный военкомат порядка 40 парней призывного (20−27 лет) возраста. Напомним, что осенний призыв в Украине стартовал 1 октября — в ВСУ, Госпогнарслужбу, Нацгвардию и Госслужбу транспорта планируют призвать 15 200 человек.

Как сообщает издание «20 хвилин» со ссылкой на родных и близких потенциальных призывников, парней в военкомат доставляли силой, а повестки до этого никто из них не получал. Родители одного из парней рассказали журналистам, что их сына забрали в военкомат, когда он возвращался домой из заведения, где отмечал свое 20-летие.

«Моего сына забрали в пятницу, когда он вышел в магазин, — цитирует издание Петра Березюка — отца другого доставленного в военкомат. — Мы живем в Козовой, сыну уже 26 лет и он не скрывался от службы в армии. Поселок у нас небольшой, все друг друга знают. Тарас не уклонялось и не скрывался. Могли бы просто прийти и вручить повестку по-человечески».

Возмущенные таким «приглашением», родители молодых людей вызвали полицию, представители которой заявили родным, что парней «не задержали, а пригласили». Некоторые из родственников обратились по этому поводу к адвокатам.

В свою очередь, вышедший к собравшимся под военкоматом людям заместитель военного комиссара, начальник отдела комплектования и призыва Тернопольского областного военного комиссариата Петр Сирко пояснил, что согласно закону, если повестка по каким-то причинам не поступила, граждане Украины призывного возраста должны сами явиться в военкомат в десятидневный срок с момента издания указа президента об объявлении призыва. По его словам, в здании военкомата находятся около 30 человек, которые ожидают прохождения медицинской комиссии.

Тем временем родные одного из парней — Степана Сытника — вместе с адвокатом таки смогли забрать сына из военкомата. Он не стал комментировать ситуацию, однако сообщил, что ребят, которые остались внутри, «любезно приглашали» в трех местах — у «Луковицы», «Аллюра» и автовокзала.

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