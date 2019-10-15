- 12:35 Легендище: девушка Зинченко запостила в Instagram фото с Криштиану Роналду
- 12:26 «Помятые простыни»: девушку высмеяли за попытку продать свадебное платье в стиле «Трупа невесты» за 380 долларов
- 12:25 Ryanair открывает новый рейс из Украины: названо направление
- 12:07 Под Харьковом мужчина жестко проучил насильника своей жены: ему грозит до 8 лет тюрьмы
- 12:06 В Украине ты не нужна: в сети резко отреагировали на концерт Веры Брежневой в Москве
- 11:57 Летнее тепло и туманы: какой будет погода в Украине 16 октября
- 11:41 В ЕС конфисковали 30 миллионов долларов людей Януковича
- 11:33 На киевском вокзале напали на известную телеведущую: первые детали
- 11:31 Украина перейдет на зимнее время: когда переводить стрелки часов
- 11:30 Украина — на Евро-2020: почему матч с Сербией снова решающий для команды Шевченко (яркие фото)
- 11:30 Кому мешают реформы в Киевской Академии искусств
- 11:29 Продажа земли иностранцам: выгодно ли это владельцам паев и государству
В Тернополе родители призывников устроили скандал под военкоматом: что произошло
В Тернополе разгорелся скандал в связи с тем, что «люди в штатском» доставили в местный военкомат порядка 40 парней призывного (20−27 лет) возраста. Напомним, что осенний призыв в Украине стартовал 1 октября — в ВСУ, Госпогнарслужбу, Нацгвардию и Госслужбу транспорта планируют призвать 15 200 человек.
Как сообщает издание «20 хвилин» со ссылкой на родных и близких потенциальных призывников, парней в военкомат доставляли силой, а повестки до этого никто из них не получал. Родители одного из парней рассказали журналистам, что их сына забрали в военкомат, когда он возвращался домой из заведения, где отмечал свое 20-летие.
«Моего сына забрали в пятницу, когда он вышел в магазин, — цитирует издание Петра Березюка — отца другого доставленного в военкомат. — Мы живем в Козовой, сыну уже 26 лет и он не скрывался от службы в армии. Поселок у нас небольшой, все друг друга знают. Тарас не уклонялось и не скрывался. Могли бы просто прийти и вручить повестку по-человечески».
Возмущенные таким «приглашением», родители молодых людей вызвали полицию, представители которой заявили родным, что парней «не задержали, а пригласили». Некоторые из родственников обратились по этому поводу к адвокатам.
В свою очередь, вышедший к собравшимся под военкоматом людям заместитель военного комиссара, начальник отдела комплектования и призыва Тернопольского областного военного комиссариата Петр Сирко пояснил, что согласно закону, если повестка по каким-то причинам не поступила, граждане Украины призывного возраста должны сами явиться в военкомат в десятидневный срок с момента издания указа президента об объявлении призыва. По его словам, в здании военкомата находятся около 30 человек, которые ожидают прохождения медицинской комиссии.
Тем временем родные одного из парней — Степана Сытника — вместе с адвокатом таки смогли забрать сына из военкомата. Он не стал комментировать ситуацию, однако сообщил, что ребят, которые остались внутри, «любезно приглашали» в трех местах — у «Луковицы», «Аллюра» и автовокзала.
Эксклюзивный материал «Военкоматы знают, что ловить призывников на улицах нельзя, но продолжают это делать» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..