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Мир

Во Франции грузовик обрушил мост с людьми: есть жертвы

16:15 18 ноября 2019 208
Рухнувший мост
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На юго-западе Франции близ Тулузы обрушился 155-метровый подвесной мост через реку Тарн. Как сообщает издание The Local, в результате в воду упали два легковых автомобиля и грузовик. Погибла 15-летня девочка — пассажирка одной из машин. Еще несколько человек, в том числе водитель грузовика, пропали без вести. Четырех человек, включая мать погибшей, удалось спасти.

По предварительным данным, причиной обрушения могло стать то, что вес грузовика превышал дозволенную норму. Техническое состояние моста, который находится здесь с 1931 года, регулярно проверялось. Последняя тщательная проверка проводилась в 2017 году.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», на Тайване обрушился мост с проезжавшим по нему бензовозом.

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