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Во Франции грузовик обрушил мост с людьми: есть жертвы
На юго-западе Франции близ Тулузы обрушился 155-метровый подвесной мост через реку Тарн. Как сообщает издание The Local, в результате в воду упали два легковых автомобиля и грузовик. Погибла 15-летня девочка — пассажирка одной из машин. Еще несколько человек, в том числе водитель грузовика, пропали без вести. Четырех человек, включая мать погибшей, удалось спасти.
По предварительным данным, причиной обрушения могло стать то, что вес грузовика превышал дозволенную норму. Техническое состояние моста, который находится здесь с 1931 года, регулярно проверялось. Последняя тщательная проверка проводилась в 2017 году.
Pont de mirepoix sur tarn effondrée pic.twitter.com/CeqJliWqvD— olivier le corre (@olecorre) November 18, 2019
Ранее, как писали «ФАКТЫ», на Тайване обрушился мост с проезжавшим по нему бензовозом.
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