Мир

Трагедия на Тайване: обрушился мост с проезжавшим по нему бензовозом (видео)

На северо-востоке острова Тайвань рухнул мост в то время, как по нему проезжал бензовоз. Обломки моста упали на находившиеся внизу лодки рыбаков, передает Euronews.

Рухнувшая конструкция раздавила несколько рыбацких лодок, причем их члены экипажа и пассажиры оказались в ловушке. Властям провинции Илань пришлось привлечь водолазов, чтобы вызволить людей.

По меньшей мере девять человек упали в воду, семь из них были спасены.

Всего в результате инцидента ранения получили 20 человек.

Десятерых из них госпитализировали, в том числе водителя бензовоза и девятерых рыбаков.

Власти говорят, что под обломками моста могут находиться еще шесть человек.

Власти создали аварийный штаб, в работе которого участвует армия и флот.

Официальные причины крушения пока не озвучены.

По мнению некоторых экспертов, прошедший недавно над островом тайфун мог ослабить мост, которому в этом году исполнилось 20 лет

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале сентября в России в селе Филькино (Свердловская область) частично ушел под воду спустя два дня после открытия понтонный мост через реку Каква.

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