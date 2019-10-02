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Трагедия на Тайване: обрушился мост с проезжавшим по нему бензовозом (видео)
На северо-востоке острова Тайвань рухнул мост в то время, как по нему проезжал бензовоз. Обломки моста упали на находившиеся внизу лодки рыбаков, передает Euronews.
Рухнувшая конструкция раздавила несколько рыбацких лодок, причем их члены экипажа и пассажиры оказались в ловушке. Властям провинции Илань пришлось привлечь водолазов, чтобы вызволить людей.
По меньшей мере девять человек упали в воду, семь из них были спасены.
Всего в результате инцидента ранения получили 20 человек.
Десятерых из них госпитализировали, в том числе водителя бензовоза и девятерых рыбаков.
Власти говорят, что под обломками моста могут находиться еще шесть человек.
Власти создали аварийный штаб, в работе которого участвует армия и флот.
Официальные причины крушения пока не озвучены.
По мнению некоторых экспертов, прошедший недавно над островом тайфун мог ослабить мост, которому в этом году исполнилось 20 лет
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале сентября в России в селе Филькино (Свердловская область) частично ушел под воду спустя два дня после открытия понтонный мост через реку Каква.
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