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Собака лает, а караван идет: Ризатдинова ответила на обвинения в холодном расчете
Фаворитка «Танців з зірками», которые покинула пара Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой, Анна Ризатдинова ответила на обвинения в холодном расчете, отсутствии эмоций и сосредоточенности исключительно на технике танца. Спортсменка, которая от эфира к эфиру получает высокие оценки судей, обратилась к поклонникам в Instagram. Анна поблагодарила всех за поддержку и заверила, что в каждый танец вкладывает не только техническое мастерство, но и душу.
«Каждый наш танец не с «натянутой улыбкой» и «холодными эмоциями», а в первую очередь с душой и от всего сердца! Как говорила мой тренер, великая Альбина Николаевна Дерюгина «собаки лают, а караван идёт!!!», — написала Ризатдинова.
Напомним, в финале она сразится с соперницами Ксенией Мишиной и Викторией Булитко, которая, несмотря на низкие оценки судей, но высокую поддержку телезрителей, осталась в проекте.
Поклонники «Танців» предполагают, что пост Анны адресован именно Ксении, которая в своих выступлениях делает акцент на эмоциональной составляющей танца.
«Так рада, что на протяжении всего проекта в наших номерах техника переплеталась с искусством, и каждый танец мы не просто исполняли, а переживали!», — написала в Instagram Мишина.
Напомним, в минувшем эфире участники исполнили по два танца, один из номеров они исполнили с тренерами. Как прошел минувший эфир, подробности и все выступления пар, смотрите здесь.
Ранее Виктория Булитко попала в скандал на проекте. Актриса «Дизель Шоу» возмутилась, как перекрутили ее слова в дневнике. За Булитко вступилась ее команда, шеф-редактор «Дизель Шоу» Алексей Бланарь выразил свое возмущение в интервью «ФАКТАМ».
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Слезы Анны Ризатдиновой и шок Дмитрия Дикусара: подробности самого скандального эфира «Танців з зірками»
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.