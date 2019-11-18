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Шоу-бизнес

Собака лает, а караван идет: Ризатдинова ответила на обвинения в холодном расчете

16:17 18 ноября 2019 251
Анна Ризатдинова
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Фаворитка «Танців з зірками», которые покинула пара Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой, Анна Ризатдинова ответила на обвинения в холодном расчете, отсутствии эмоций и сосредоточенности исключительно на технике танца. Спортсменка, которая от эфира к эфиру получает высокие оценки судей, обратилась к поклонникам в Instagram. Анна поблагодарила всех за поддержку и заверила, что в каждый танец вкладывает не только техническое мастерство, но и душу.

«Каждый наш танец не с «натянутой улыбкой» и «холодными эмоциями», а в первую очередь с душой и от всего сердца! Как говорила мой тренер, великая Альбина Николаевна Дерюгина «собаки лают, а караван идёт!!!», — написала Ризатдинова.

Напомним, в финале она сразится с соперницами Ксенией Мишиной и Викторией Булитко, которая, несмотря на низкие оценки судей, но высокую поддержку телезрителей, осталась в проекте.

Поклонники «Танців» предполагают, что пост Анны адресован именно Ксении, которая в своих выступлениях делает акцент на эмоциональной составляющей танца.

«Так рада, что на протяжении всего проекта в наших номерах техника переплеталась с искусством, и каждый танец мы не просто исполняли, а переживали!», — написала в Instagram Мишина.

Напомним, в минувшем эфире участники исполнили по два танца, один из номеров они исполнили с тренерами. Как прошел минувший эфир, подробности и все выступления пар, смотрите здесь.

Ранее Виктория Булитко попала в скандал на проекте. Актриса «Дизель Шоу» возмутилась, как перекрутили ее слова в дневнике. За Булитко вступилась ее команда, шеф-редактор «Дизель Шоу» Алексей Бланарь выразил свое возмущение в интервью «ФАКТАМ».

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