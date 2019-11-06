Шоу-бизнес

На шоу «Танці з зірками» разгорелся очередной скандал. Минувший эфир довел до слез актрису «Дизель Шоу» Викторию Булитку и вызвал бурю возмущения. Перед танцем показали видеоролик — визитку участника, в котором вырвали из контекста слова Виктории о коллегах по юмористическому шоу. Булитко утверждает, что ее слова представили так, будто у нее с «дизелями» конфликт. Вишенкой на торте стала фотография. Совместное фото актеров «Дизель Шоу» в эфире с помощью эффектов превратилось из цветного в черно-белое, затем пошло трещинами.

Виктория записала ответное видео, в котором рассказала, что говорила на самом деле.

Гневный пост на Facebook написал шеф-редактор «Дизель Студио» Алексей Бланарь, который не понаслышке знает, как создаются подобные шоу. Он 13 лет назад работал над созданием на канале «1+1» первого сезона шоу «Танці з зірками». В беседе с «ФАКТАМИ» Алексей высказал свой взгляд на скандал.

— Не первый раз на проекте вырывают фразы из контекста, — сказал Алексей Бланарь. — В эфире звучит вовсе не то, что говорит Вика. Такой монтаж я называю грубым, непрофессиональным и даже вредительским.

В крайнем ролике четко видно, что он смонтирован по слову. Непонятно, зачем они это делают? Хотят поссорить Вику с «Дизель Шоу»? Повлиять на наш коллектив? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Вику мы любим и всегда поддерживаем.

А эта фотография просто довела ее до слез. Такое впечатление, что люди живут в другой стране, не видят, что происходит вокруг, не слышали, в какую беду попала команда юмористов в октябре прошлого года (20 октября 2018 года автобус с артистами «Дизель Шоу» попал в ДТП под Киевом, погибла актриса Марина Поплавская. — Авт.). Это была страшная ночь для всех, кто был в автобусе и пережил весь тот ужас. Там была и Вика. Увидев ролик с этой треснувшей фотографией, она заплакала. Вот зачем доводить актрису до такого состояния?

— Конфликт нагнетается не первый раз?

— Сначала Вику Булитко пытались поссорить с Леной Кравец, называли их главными конкурентками. На самом деле у нас с ней хорошие отношения, мы прекрасно общаемся. Придумали искусственный конфликт в рамках шоу. Ну ладно. Потом они пытались поссорить пару Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара с судьями. Еще один абсолютно несуществующий конфликт. В эфире сказали потом, что они помирились, якобы Вика извинилась. Чушь! Не было никакого конфликта! Ни перед кем она не извинялась!

— А что было на самом деле?

— Обычные профессиональные отношения судей и участников проекта. Профессионалы оценивают выступления участников, комментируют, не всегда хвалят, это нормально. Причем тут конфликты, обиды?

Каждый раз, когда пишутся дневники, из Вики пытались что-то вытянуть, спровоцировать, чтобы она сказала что-то негативное. Зачем это делать? Вика вовсе неконфликтный человек, все это знают. Она пришла в «Танці», чтобы радовать людей, создавать яркие номера на любимом шоу.

У Вики не было и нет конфликтов на проекте. За нее прекрасно голосуют зрители. Поклонники пишут позитивные отзывы в интернете. Мы все это видим.

«Танці з зірками» — замечательный проект, который очень многое Вике дал. Но сценарно-редакторская группа просто убивает его, создавая скандалы там, где их нет. Мы так не работаем. Ведь творчество должно радовать, а не обижать людей. Да, мы высмеиваем пороки общества, социальные явления, чиновников, но это не оскорбляет конкретного человека.

— Не отговаривали Вику от участия в «Танцях»?

— Она сама приняла решение, и мы его поддержали. В то, что сможет, мы и не сомневались. Вика — герой для нас. Крайние две-три недели она параллельно снималась в трех проектах, готовилась к новым концертам «Дизель Шоу» и репетировала танцы. Вика с Димой тренировались по ночам до трех часов. Они единственные, кто уходил из офиса после меня. Сейчас Дикусар уехал с Булитко в тур, чтобы готовить новые номера. В следующем эфире покажут два танца.

— Как этот скандал может повлиять на результаты следующего эфира?

— Пусть об этом думают организаторы проекта. Я лично считаю, что на результат эфира должны влиять исключительно оценки судей за танец, баллы от телезрителей. В конце эфира результаты суммируются, и шоу покидает тот, у кого меньше баллов. При равенстве баллов приоритет должен отдаваться результатам голосования поклонников шоу. Так принято во всем мире. Таковы международные правила. Мы не хотим играть в подковерные игры, делаем все открыто. Не думаю, что за правду их пару могут выкинуть из шоу. Мы просто хотим, чтобы все было по-настоящему, чтобы людям показывали правду и яркое шоу, а не надуманные скандалы.

Напомним, минувший эфир покинула пара актера Алексея Яровенко и одной из самых сильных танцовщиц проекта Алены Шоптенко. После «танца за жизнь» судьи сделали выбор не в их пользу. Алексей в одном из эфиров возмущался, что о его семье распространяют нелицеприятные слухи. Из-за этого актер даже хотел покинуть проект. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказывала Шоптенко.

Также пытались приписать роман танцовщице Илоне Гвоздевой и телеведущему Владимиру Остапчуку. Появились слухи, что она стала виновницей развода партнера. Но Илона категорически заявила, что между ними с Остапчуком исключительно творческие отношения, она счастлива в браке.

Актер Михаил Кукуюк ушел из шоу со скандалом. Он отказался принимать участие в «танце за жизнь», добровольно покинув паркет. Его поддержала партнерша Елизавета Дружинина. В интервью «ФАКТАМ» они признались, что на каждый эфир «шли, как на расстрел».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter