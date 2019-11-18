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Происшествия

Под Киевом поймали уникального вора, специализировавшегося на кражах элитных наручных часов в фитнес-клубах (фото)

16:35 18 ноября 2019 176
Похищенные часы
Инф. «ФАКТОВ»

В Броварах задержали серийного грабителя элитных часов, который «специализировался» исключительно на клиентах фитнес-клубов и бассейнов, для чего покупал туда абонементы. Напомним, недавно на Киевщине неизвестные в рекордное время обокрали местный магазин меха.

Как сообщили в пресс-службе Полиции Киевской области, 27-летний полтавчанин в мае 2019 года похитил из раздевалки Броварского фитнес-клуба часы стоимостью почти 300 тысяч гривен и крупную сумму наличными. Тогда он был задержан, а полиция объявила ему о подозрении. Однако подозреваемому удалось скрыться и задержать его смогли только в ноябре.

Задержанный вор

Примечательно, что на момент задержания у него обнаружили другие часы — стоимостью свыше 160 тысяч гривен. По предварительной информации, его он похитил уже в черниговском фитнес-клубе. Теперь полиция ищет владельца аксессуара и просит обратиться к правоохранителям с соответствующим заявлением.

Изъятые часы

На этот раз злоумышленника взяли под стражу. По решению суда он может выйти на свободу под залог в 96 тысяч гривен. А пока мужчина находится в СИЗО.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как преступный мир России остался без главного «вора в законе».

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