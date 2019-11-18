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ОБСЕ вынесла приговор парламентским выборам в Беларуси
Выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси, состоявшиеся 17 ноября, по мнению представителей ОБСЕ, не соответствовали международным стандартам. Напомним, что выборы президента Беларуси должны состояться 30 августа 2020 года в день рождения Александра Лукашенко, а сам белорусский лидер намерен принять в них участие.
Как сообщает «Немецкая волна», по итогам выборов в белорусский парламент не прошел ни один оппозиционный кандидат. Центральная избирательная комиссия признала выборы состоявшимися и сообщила, что явка составила 77,22 процента.
Тем временем международные наблюдатели заявили, что выборы прошли спокойно, но сопровождались сомнениями в объективности избирательного процесса. «Основные свободы не соблюдались, а объективность избирательного процесса не была должным образом гарантирована на досрочных парламентских выборах в Беларуси, несмотря на увеличение числа зарегистрированных кандидатов», — говорится в предварительном заключении.
«В государстве, где полномочия и независимость парламента ограничены, а основополагающие свободы как избирателей, так и кандидатов ущемляют, существует опасность превращения парламентских выборов в формальность», — заявила специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельд. По ее словам, выборы продемонстрировали «полное отсутствие соблюдения демократических обязательств».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», белорусский президент Александр Лукашенко резко высказался о союзе с Россией и пожаловался, что россияне выставляют барьеры в торговле.
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