Мир

Если люди не будут против: Лукашенко решил в 2020 году снова "побороться" за пост президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен баллотироваться на президентских выборах 2020 года на следующий срок. Он сказал об этом 17 ноября после голосования на парламентских выборах, проходящих в стране.

«Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Но, когда люди категорически будут против, я возражать не буду, хотя, конечно, немного переживать буду», — сказал Лукашенко, пишут Белорусские новости.

Выборы президента Беларуси должны пройти 30 августа 2020 года в день рождения Лукашенко. Ему тогда исполнится 66 лет. В общем Александр Лукашенко руководит страной 25 лет. Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015), за исключением выборов 1994 года, на которых его впервые избрали президентом, не были признаны легитимными.

Как писали «ФАКТЫ», в октябре произошла встреча президентов Украины и Беларуси Владимира Зеленского и Александра Лукашенко на Форуме регионов в Житомире.

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