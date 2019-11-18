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"Нужно разрешить таранить": сеть возмутила героиня парковки, перекрывшая движение трамваев в Одессе (видео)
Одесситов возмутила очередная «героиня парковки», припарковавшая свое авто посреди трамвайных путей, чем перекрыла проезд трамвая № 5. Пассажиры трамвая были вынуждены двигать авто вручную, что зафиксировали на видео.
Отметим, что автолюбительница вернулась к своей машине через 20 минут и уехала.
Тем не менее номер авто зафиксировали в коммунальном учреждении «Центр интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики города Одессы» и теперь намерены добиться применения финансовых санкций к нарушительнице.
В комментариях к видео пользователи отметили, что пассажирам и водителю трамвая было не до смеха.
«В нормальной стране вызываешь полицию и машину увозят далеко и надолго», — отметил пользователь King Sise.
«Нужно разрешить таранить… а то штрафы для них копейки», — призвал самый возмущенный комментатор.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Одессе «героиню парковки» возле Привоза, которая оставила свой красный Chery, вплотную к трамвайным путям, что людям приходилось несколько раз передвигать машину, оштрафовали на 510 гривен. Водитель вину свою признала.
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