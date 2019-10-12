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Происшествия

Полиция нашла "героиню парковки", машину которой семь раз передвигали пассажиры трамваев в Одессе: что ей грозит (видео)

12:41 12 октября 2019 154
трамвай и машины
Инф. «ФАКТОВ»

В Одессе выписали штраф «героине парковки» возле Привоза, которая оставила свой красный Chery, вплотную к трамвайным путям, что людям приходилось несколько раз передвигать машину.

Как сообщил в Facebook глава патрульной полиции в Одесской области Юрий Рыбак, 11 октября нарушительнице выдали постановление об административной ответственности. За парковку, которая создала препятствия дорожному движению, женщине выписали штраф на 510 гривен. Водитель вину свою признала.

Напомним, дама умудрилась припарковаться на перекрестке улиц Преображенской, Старопортофранковской и Новощепного ряда так, что в течение двух часов автомобиль блокировал движение на оживленном участке дороги. Добровольцы перемещали машину 7 раз с места на место, пока женщина гуляла с ребенком.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как в Николаеве житель многоэтажки жестко проучил владельца Subaru Forester, который припарковал свою машину на тротуаре возле одного из жилых домов.

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