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Абромавичус попал в громкий скандал в Литве из-за украинского гражданства
В Литве собрались лишить гражданства действующего генерального директора концерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса, которого обвиняют в грубом нарушении национального закона о гражданстве.
В соответствии с данными издания Lietuvos Rytas, по литовским законам Абромавичус должен был получить в правительстве страны разрешение на работу в украинском правительстве и в руководстве государственной компании «Укроборонпром», но не сделал этого.
Кроме того, бывший судья Конституционного суда Литвы, профессор конституционной юстиции Витаутас Синкявичюс заявил, что гражданин Литовской Республики, который поступил на государственную службу другой страны, включая политические должности, и при этом не получил разрешения правительства Литвы, должен быть лишен гражданства априори. По его мнению, по законодательству Литвы государственная служба другого государства включает и работу в организациях, вроде украинского «Укроборонпрома» .
Кроме того, по данным Lietuvos Rytas, в декабре 2014 года, при назначении в украинское правительство, Абромавичус давал обязательство в течение двух лет отказаться от гражданства Литовской Республики. При этом он публично лукавил, заявляя, что автоматически потерял гражданство Литвы, когда вступил в гражданство Украины.
Напомним, ранее в МИД Украины заявили о запуске процесса внедрения в Украине института двойного гражданства.
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