Стиль жизни

Гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака

Вторник, 26 ноября, — день, когда следует прислушиваться к родителям и начальству.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака.

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Овен

Овен может познакомиться с очень влиятельными и полезными людьми, постарайтесь быть вежливыми.

Телец

Тельцам звезды рекомендуют начать отдыхать, нельзя работать без обеда.

Близнецы

Одиноким Близнецам гороскоп обещает головокружительный роман, а семейным — приятные сюрпризы.

Рак

Старому другу понадобится ваша помощь, сделайте все возможное.

Лев

Нервы стоит беречь, но не только свои: сделайте праздник близким — перестаньте командовать.

Дева

Если вы давно хотели рассказать близкому человеку секрет, сделайте это.

Весы

Самое время попросить начальника, чтобы он расширил ваши полномочия.

Скорпион

Возможны проблемы с техникой, не пытайтесь ремонтировать самостоятельно.

Стрелец

Дальний родственник или друг семьи приятно удивит. Поберегите спину.

Козерог

Гороскоп предупреждает: одевайтесь тепло, болезнь может выбить вас из колеи.

Водолей

Возможен конфликт с любимым человеком, если попытаетесь ревновать.

Рыбы

Хороший день для стрижки, покупок для дома и визита к врачу.

Хорошего вам дня!

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