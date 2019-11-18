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Гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака
Вторник, 26 ноября, — день, когда следует прислушиваться к родителям и начальству.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака.
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Овен
Овен может познакомиться с очень влиятельными и полезными людьми, постарайтесь быть вежливыми.
Телец
Тельцам звезды рекомендуют начать отдыхать, нельзя работать без обеда.
Близнецы
Одиноким Близнецам гороскоп обещает головокружительный роман, а семейным — приятные сюрпризы.
Рак
Старому другу понадобится ваша помощь, сделайте все возможное.
Лев
Нервы стоит беречь, но не только свои: сделайте праздник близким — перестаньте командовать.
Дева
Если вы давно хотели рассказать близкому человеку секрет, сделайте это.
Весы
Самое время попросить начальника, чтобы он расширил ваши полномочия.
Скорпион
Возможны проблемы с техникой, не пытайтесь ремонтировать самостоятельно.
Стрелец
Дальний родственник или друг семьи приятно удивит. Поберегите спину.
Козерог
Гороскоп предупреждает: одевайтесь тепло, болезнь может выбить вас из колеи.
Водолей
Возможен конфликт с любимым человеком, если попытаетесь ревновать.
Рыбы
Хороший день для стрижки, покупок для дома и визита к врачу.
Хорошего вам дня!
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..