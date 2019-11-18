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Чего опасаться: гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака
День обещает много интересной работы и сомнительной информации.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака.
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Овен
Хороший день для покупки техники и подарков родным к праздникам.
Телец
Пора задуматься о диете сегодня, а не после Нового года. На работе ждет успех.
Близнецы
Ваши фантазии могут навредить вам же, не стоит рассказывать сказки избраннику.
Рак
Нельзя ждать с моря погоды, отправляйтесь к начальству и расскажите о своих планах.
Лев
Вы рискуете заболеть, если не начнете отдыхать. Запишитесь в бассейн.
Дева
Звезды обещают премию или подарок от друзей. Вечер проведите дома.
Весы
Питомцу или пожилому родственнику понадобится помощь врачей.
Скорпион
Возможно, придется обратиться к специалистам, чтобы они решили ваши проблемы.
Стрелец
Сегодня Стрельцов на работе неприятно удивит человек, с которым были хорошие отношения.
Козерог
Удачный день для массажа и других оздоровительных процедур.
Водолей
Не жалуйтесь всем на близкого человека, ему донесут, а вам потом решать все это.
Рыбы
Хороший день для свиданий и ужинов с вином и свечами. Спонтанная покупка принесет радость.
Хорошего вам дня!
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!