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Стиль жизни

Чего опасаться: гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака

5:18 26 ноября 2019 11
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

День обещает много интересной работы и сомнительной информации.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака.

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Овен

Хороший день для покупки техники и подарков родным к праздникам.

Телец

Пора задуматься о диете сегодня, а не после Нового года. На работе ждет успех.

Близнецы

Ваши фантазии могут навредить вам же, не стоит рассказывать сказки избраннику.

Рак

Нельзя ждать с моря погоды, отправляйтесь к начальству и расскажите о своих планах.

Лев

Вы рискуете заболеть, если не начнете отдыхать. Запишитесь в бассейн.

Дева

Звезды обещают премию или подарок от друзей. Вечер проведите дома.

Весы

Питомцу или пожилому родственнику понадобится помощь врачей.

Скорпион

Возможно, придется обратиться к специалистам, чтобы они решили ваши проблемы.

Стрелец

Сегодня Стрельцов на работе неприятно удивит человек, с которым были хорошие отношения.

Козерог

Удачный день для массажа и других оздоровительных процедур.

Водолей

Не жалуйтесь всем на близкого человека, ему донесут, а вам потом решать все это.

Рыбы

Хороший день для свиданий и ужинов с вином и свечами. Спонтанная покупка принесет радость.

Хорошего вам дня!

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