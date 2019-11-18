Глава ОП Богдан незаконно пользуется услугами госохраны: что выяснили журналисты (видео)

Политика

Программа «Наші гроші» проекта Bihus.info показала новое расследование, в соответствии с которым глава Офиса президента Зеленского Андрей Богдан незаконно пользуется государственной охраной. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Богдан пошутил по поводу своих постоянных сопровождений Владимира Зеленского.

Указ об усилении охраны Богдана Зеленский подписал 26 июня при том, что должность Богдана госохрану не предусматривает.

На самом деле, сообщают журналисты, в соответствии с законодательством сотрудники Управления госохраны предоставляют охранные услуги президенту, руководству Рады и КМ, главам Верховного и Конституционного судов, генпрокурору и министру иностранных дел. В случае необходимости ее предоставляют другим представителям власти, но сотрудники Офиса (Администрации) президента в этот список не входят.

Расследователи обратились за комментариями как к президенту, так и к главе его Офиса, но те в интервью отказали.

Напомним, ранее стало известно, что руководитель Офиса президента, который ранее заявлял, что команда президента Владимира Зеленского не нуждается в журналистах для коммуникации с обществом, дважды собирал представителей масс-медиа на встречу в формате off the record.

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