Жаловался и матерился: стало известно о тайной встрече Богдана с журналистами

Украина

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан, который ранее заявлял, что команде президента Владимира Зеленского не нужны журналисты для коммуникации с обществом, уже во второй раз собирал представителей массмедиа на встречу в формате off the record.

Как сообщает theБабель, первая такая встреча состоялась 24 октября, а вторая — 15 ноября. На встречу с Богданом и его заместителями пригласили около 20 иностранных и украинских журналистов. Сообщается, что руководство ОП объясняло свои позиции по работе парламента и Кабмина, переговорам с Россией и разведению войск. В частности, Андрей Богдан не доволен работой законодательного органа власти и правительства. Он также не знает, как убедить западных партнеров Украины, что власть и олигарх Игорь Коломойский, который ведет свою игру, — не одно и то же.

В частности, речь идет о «недоверчивом» Международном валютном фонде. Глава ОП считает, что Украина выполнила требования МВФ о создании рынка земли (законопроект принят в первом чтении) и возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение. В то же время возник еще один дискуссионный вопрос — уголовное преследование экс-первого замглавы НБУ Александра Писарука, которому вручили подозрение о причастности к хищению стабилизационного кредита Нацбанка, выданного осенью 2014 года «VAB Банку».

Что же касается внутренних проблем, то, как сообщили источники издания, Андрей Богдан не доволен медленной работой премьер-министра Алексея Гончарука, а также главы СБУ Ивана Баканова, которого глава ОП считает таким же силовиком, как и он сам, и с которым у него существуют разногласия.

Также Андрей Богдан разочаровался во фракции «Слуга народа», у одних из членов которой, по его мнению, развилась «звездная болезнь». Он также в очередной раз отметил, что некоторые «слуги» — «психически больные люди». Досрочные парламентские выборы глава ОП считает маловероятными, но не все так однозначно.

Также сообщается, что руководитель Офиса Зеленского встречался с бизнесменом Ринатом Ахметовым и нардепом фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергеем Левочкиным по некоторым голосованиям в парламенте. А лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко просила назначить ее людей на некоторые должности.

Во время встречи также шла речь о смене власти в Киеве, на чем в свое время активно настаивал Богдан. Теперь же власти «не уверены в персоналиях». Напомним, что одно время кандидатом от «Слуги народа» назывался народный депутат Украины Александр Ткаченко. Однако Андрей Богдан ничего конкретного по этому поводу не сообщил.

Зато пожаловался, что его никто не любит.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Богдан пошутил по поводу своих постоянных сопровождений Владимира Зеленского, опубликовав в соцсетях, где у Зеленского новый подсказчик — актер из сериала «Слуга народа» Станислав Боклан.

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