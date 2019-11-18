Украина

Замешаны все — от рядовых до комбригов: Тука рассказал, почему невозможно покончить с контрабандой в зоне ООС

В операции с контрабандой в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе вовлечены как рядовые бойцы, так и высшее командование, поэтому перекрыть нелегальные пути поставок товаров на сегодня не представляется возможным.

Такое мнение высказал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Георгий Тука, пишет «Обозреватель».

В частности, на вопрос, есть ли контрабанда в зоне ООС, Тука ответил: «Есть. К сожалению, это позорный процесс, в котором участие принимают все — начиная от рядового состава, который несет непосредственную службу на передовой, до уровня комбригов, а дальше — слухи ходят, но точно не знаю».

По словам экс-топ-чиновника, на Донбассе наблюдается процесс, когда представители сторон, которые готовы убить друг друга, начинают поддерживать отношения — такой процесс, наблюдался в Афганистане и во время обеих чеченских войн.

Обычно все начинается с совместных перекуров и «ста грамм», затем налаживаются отношения, и военные оказываются «на крючке» у противника.

По его словам, во время первой чеченской войны в России проходили судебные процессы, когда офицеры, которые оказывались на таком крючке, заводили целые подразделения российской армии в ловушки, где их просто уничтожали. Такую технологию Тука называет «размягчение передка».

По мнению экс-министра, в подобных ситуациях торговля оружием — «абсолютно нормальное явление». К примеру, во время югославской войны окружившие Сараево сербы продавали оружие находящимся в осаде боснийцам.

При этом бывший замминистра подчеркнул, что ему неизвестно о возможных случаях продажи оружия на Донбассе противоположной стороне.

Также на вопрос, почему ему в бытность главой Луганской военно-гражданской обладминистрации не удалось остановить контрабанду, Тука ответил: «Это полная иллюзия, что один человек может что-то остановить. Я думаю, что в нынешней ситуации, когда стабилизирован фронт, это сделать уже невозможно… Чем дольше длится конфликт, тем больше людей начинают зарабатывать именно на этом конфликте. Соответственно, тем больше людей заинтересованы в сохранении этого конфликта».

«ФАКТЫ» писали о том, что 2 сентября 2015 года в «серой зоне» в районе сел Лобачево и Лопаскино мобильная группа по борьбе с контрабандой попала в засаду и была расстреляна. Погибли работник Государственной фискальной службы Дмитрий Жарук и волонтер Андрей Галущенко (позывной «Эндрю»), еще четверо бойцов получили ранения. В феврале 2016 года по подозрению в этом расстреле были арестованы демобилизованный старшина отдельной разведывательной роты 92-й бригады Александр Свидро (позывной «Змей») и боец этой же роты Павел Долженко (позывной «Крым»). 1 марта Апелляционный суд Донецкой области посадил «Змея» под круглосуточный домашний арест по месту его регистрации в Харькове, сообщил его защитник Игорь Черняк. Несколькими днями ранее губернатор Луганской области Георгий Тука обвинил бывшего начальника луганского областного главка МВД Анатолия Науменко в «крышевании» всех коррупционных схем в области, включая контрабанду. Сам же Анатолий Науменко в комментарии изданию «Гордон» опроверг свою причастность к «крышеванию» контрабанды. В ноябре 2017 года с военнослужащих 92-й бригады были сняты подозрения в расстреле группы «Эндрю».

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