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Шоу-бизнес

Не Макс Барских: экс-«виагра» Миша Романова удивила признанием об отце своего ребенка

3:49 19 ноября 2019 15
Миша Романова
Инф. «ФАКТОВ»

Сексапильная красотка Миша Романова, покинувшая группу «ВИА-Гра» в марте 2018 года и заявившая в апреле о начале сольной карьеры, решила рассказать о том, кто на самом деле является отцом ее ребенка.

Сделать это она решила в интервью изданию Woman.

Ранее многие поклонники считал, что певица родила сына от известного исполнителя Макса Барских. Они — давние друзья, много лет встречались и даже жили вместе. Правда, периодически расставались, но все равно возвращались друг к другу. Макс регулярно признавался в любви (прямо и завуалированно) Мише на страницах личного блога. Когда она в этом году решила вернуться на эстраду, он сам стал продюсировать ее сольный проект.

Его однажды спросили на светском мероприятии, с кем остался малыш, и Барских, не моргнув глазом, честно ответил, что с няней. Тем самым, тогда он впервые подтвердил наличие ребенка и то, что он участвует в его жизни.

Однако теперь Романова утверждает, что родила мальчика от другого человека.

«Я рассчитывала, что в моей жизни все сложится по-другому: появится любящий мужчина, который станет мне мужем, затем у нас родится долгожданный первенец, мы будем счастливой семьей. Вышло же все совсем иначе: с отцом ребенка мы расстались еще до моей операции. Папа Мартина — молодой украинский режиссер. Я не называю его имени, потому что мы практически не общаемся, но он помогает ребенку. Мы с ним очень разные люди и решили даже не пытаться быть вместе только из-за сына. Уверена, на малыше это сказалось бы лишь негативно», — рассказала певица.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Миша Романова, будучи беременной, могла потерять ребенка. На третьем месяце, еще не зная о своем «интересном положении», певица решилась на операцию на груди. Маммопластика проходила под общим наркозом, который крайне не рекомендуют на ранних сроках беременности.

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