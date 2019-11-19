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Снял номера до приезда полиции: в Днепре столкнулись Honda и ВАЗ
В городе Днепр, где по улицам разгуливает опасный маньяк-психопат, вечером в понедельник, 18 ноября, произошло ДТП.
Об этом пишет Информатор.
В ходе инцидента незадолго до полуночи возле ТЦ Мост-Сити столкнулись Honda и ВАЗ.
Предварительно, автомобиль Honda съезжал с Нового моста, а автомобиль ВАЗ ехал в сторону цирка. Автомобили не разминулись и произошло столкновение. От удара они вылетели на парковку торгового центра, повредив навес на остановке общественного транспорта.
Примечательно, что водитель Honda «побеспокоился» и снял номера автомобиля до приезда полицейских. На место также приехали сотрудники ГСЧС. Детали выяснят правоохранители.
В результате аварии пострадал водитель ВАЗ. Ему понадобилась госпитализация.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», патрульный полицейский, случайно ставший очевидцем жуткого ДТП на Луганщине, спас жизни пострадавшим. Так, примерно в 7 часов утра 18 ноября 26-летний патрульный роты тактико-оперативного реагирования Сергей Подгорный, направляясь на своем автомобиле на работу из Кременной в Лисичанск, увидел, что у моста через реку Боровая, на выезде из Северодонецка в сторону Рубежного, столкнулись легковушка и грузовик. И пришел на помощь пострадавшим.
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