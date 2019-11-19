- 06:44 «Вы — чудовище!» Муж Собчак Богомолов шокировал сеть фильмом про девочку, которую зажарили и съели родители
- 05:55 Позор королевской семьи: появились мерзкие снимки пьяного племянника Меган Маркл в голом виде
- 05:30 В Украине утвердили показатель средней зарплаты за сентябрь: как это повлияет на пенсии
- 05:07 Кому не повезет сегодня: гороскоп на 19 ноября для всех знаков зодиака
- 04:50 «Получше катафалка»: Виторган постебался над свадьбой Собчак
- 04:30 Снял номера до приезда полиции: в Днепре столкнулись Honda и ВАЗ
- 03:49 Не Макс Барских: экс-«виагра» Миша Романова удивила признанием об отце своего ребенка
- 03:05 Скандал в РФ: 29-летний священнослужитель женился на 14-летней девочке
- 02:40 Ждать еще несколько лет: в Кабмине рассказали, когда в Украине появится связь 5G
- 01:48 Трамп был неправ: 70% американцев осуждают своего президента за его отношение к Украине
- 01:25 Жена Зеленского рассказала о «скандале» с ее желтым платьем во время визита в Японию
- 00:55 Фекальный потоп на курорте: Бердянск залило нечистотами
Позор королевской семьи: появились мерзкие снимки пьяного племянника Меган Маркл в голом виде (фото)
Пользователи Сети с ужасом обнаружили на просторах Всемирной паутины провокационные, в голом виде фото 28-летнего Томаса Дули-Маркла, сына сводного брата Меган Маркл, судьбой которой недавно опечалилась Светлана Лобода. Об этом пишет Daily Mail.
Снимки были сделаны в Лос-Анджелесе.
На них «племяш» герцогини гордо «позирует» с красным (очевидно, от передозировки психотропами) лицом на переднем сидении автомобиля.
Журналисты отмечают, что парень «подсел» на наркотики после того, как расстался с мужем, Мартином Сепета. Тот, в свою очередь, заявил, что, 28-летний Дули-Маркл зашел так далеко, что ему грозит смерть от передозировки наркотиков, и попросил его обратиться за помощью.
Как известно, молодые люди были женаты 10 лет.
Напомним, что Томас — старший сын 53-летнего сводного брата Меган Томаса Маркла-младшего и его бывшей жены Трейси Дули.
Новая выходка Томаса, очевидно, добавит неприятностей, которые отягощают семью Меган.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Томас был задержан в Лос-Анджелесе после того, как в голом виде шатался по улицам и выкрикивал нечто неразборчивое. Сначала его бедра прикрывало повязанное поверх них небольшое полотенце, но затем оно свалилось, оставив Томаса полностью обнаженным.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Кейт Миддлтон посетила варьете в черном вечернем платье, вызвав слухи о своей беременности (фото, видео)
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»