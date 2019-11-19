Мир

Пользователи Сети с ужасом обнаружили на просторах Всемирной паутины провокационные, в голом виде фото 28-летнего Томаса Дули-Маркла, сына сводного брата Меган Маркл, судьбой которой недавно опечалилась Светлана Лобода. Об этом пишет Daily Mail.

Снимки были сделаны в Лос-Анджелесе.

На них «племяш» герцогини гордо «позирует» с красным (очевидно, от передозировки психотропами) лицом на переднем сидении автомобиля.

Журналисты отмечают, что парень «подсел» на наркотики после того, как расстался с мужем, Мартином Сепета. Тот, в свою очередь, заявил, что, 28-летний Дули-Маркл зашел так далеко, что ему грозит смерть от передозировки наркотиков, и попросил его обратиться за помощью.

Как известно, молодые люди были женаты 10 лет.

Напомним, что Томас — старший сын 53-летнего сводного брата Меган Томаса Маркла-младшего и его бывшей жены Трейси Дули.

Новая выходка Томаса, очевидно, добавит неприятностей, которые отягощают семью Меган.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Томас был задержан в Лос-Анджелесе после того, как в голом виде шатался по улицам и выкрикивал нечто неразборчивое. Сначала его бедра прикрывало повязанное поверх них небольшое полотенце, но затем оно свалилось, оставив Томаса полностью обнаженным.

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