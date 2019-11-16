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Лобода опечалилась судьбой Меган Маркл
Показавшая предполагаемую дочь Тилля Линдеманна певица Светлана Лобода продолжает удивлять фанатов.
Несмотря на перипетии своей семейной и концертной жизни, она почему-то вдруг озаботилась тяжелыми жизненными обстоятельствами, в которых оказалась супруга принца Гарри Меган Маркл.
Так, в своем Stories украинская артистка опубликовала лаконичный пост, в котором посочувствовала герцогине Сассекской.
В нем она выложила фотоколлаж из двух фотографий Меган Маркл, на одной из которых она запечатлена в 2018 году, на второй — в нынешнем.
«Глаза о многом говорят», — подписала пост Светлана.
Действительно: на первой фотографии Меган выглядит радостной, немного улыбается, а на второй — она грустная, задумчивая, складывается впечатление, что ей на глаза наворачиваются слёзы.
Впрочем, такой разительной переменой вряд ли можно удивляться: после свадьбы с британским принцем Гарри американская актриса Меган Маркл стала одной из самых обсуждаемых женщин не только в Британии, но и во всем мире. Причём, чаще всего Меган обсуждают не в самом лучшем свете. Бывшая актриса постоянно становится объектом обвинений, оскорблений и откровенной травли. Во многом из-за собственных поступков, которые некоторые люди склонны расценивать как «бунт» против условности и лицемерия королевской семьи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях Светлана Лобода взбудоражила сеть «беременным» фото.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...